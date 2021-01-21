中国疫苗助力全球战疫

从亚马孙雨林到安纳托利亚高原，从东南亚到外高加索……新冠疫情肆虐全球之际，中国研制的新冠疫苗抵达世界最需要的地方，为守护生命构筑坚强护盾。多国政要率先接种，订单纷至沓来，越来越多国家对安全、有效、可及、可负担的中国疫苗投下信任票。

安全有效是中国疫苗研发的第一标准。尽管不同国家的试验标准存在差异，但目前已经获得的中国疫苗各项安全性和有效性指标，均超过世界卫生组织规定的上市标准，可以在大范围人群中形成有效保护。

印度尼西亚药品食品监督管理局日前宣布，中国科兴公司的克尔来福新冠疫苗已在印尼万隆完成Ⅲ期临床试验，有效性高于世卫组织规定的50%门槛；土耳其卫生部长表示，对土耳其疫苗接种志愿者数据的初步分析显示，科兴新冠疫苗的有效性达91.25%；塞尔维亚药品和医疗器械局审评相关文件与科学证据后宣布，根据欧盟与世卫组织标准，该局已确认中国新冠疫苗的质量、有效性与安全性……

当前，全球新冠疫苗的公平分配问题引发广泛关注。世卫组织总干事谭德塞警告称，由于贫穷国家无法像富裕国家那样迅速获得疫苗，世界正处于“灾难性道德失败”的边缘。在此背景下，中国疫苗可及可负担的全球公共产品属性日益凸显。

中国疫苗公平合理的价格有望极大减少欠发达或贫困国家的经济负担；中国企业强大的疫苗生产能力有助于缓解全球疫苗供应紧张；仅需2℃-8℃的储运环境，使中国疫苗冷链储运条件符合大多数国家国情，还可大幅降低储运成本……多国专家学者指出，中国疫苗采用成熟技术，可以充分利用现有疫苗储存和运输体系，有助于实现广泛接种，而与中国开展疫苗生产合作，还有助于提升多数发展中国家的疫苗生产能力。

技术成熟、成本低廉、储运方便，可及可负担的中国疫苗以其实实在在的效果惠及全球。在偏远的亚马孙雨林深处，新冠病毒已导致当地37名原住民死亡，超2000人感染，68岁的雨林原住民伊莎贝尔·蒂库拉在接种克尔来福新冠疫苗后说道：“这是我们的希望。”《纽约时报》指出，中国疫苗有望成为“发展中国家的生命线”。

阿尔及利亚、塞尔维亚、阿塞拜疆、印度尼西亚、巴西、土耳其、菲律宾……越来越多的国家向中国寻求疫苗，中国企业也在努力生产以满足订单需求。从最早承诺将新冠疫苗作为全球公共产品，到加入世卫组织主导的COVAX全球新冠疫苗计划，再到用实际行动为发展中国家提供帮助，推动实现新冠疫苗在全球的公平分配，中国始终致力于构建人类卫生健康共同体，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出力所能及的贡献。

病毒无国界，面对疫情任何国家都不可能独善其身。只有确保所有处于危险之中的人得到保护，人类才能彻底战胜新冠病毒，实现真正的整体安全。承载济世救人传统美德的中国疫苗，正持续为全球战疫注入信心、提供助力、带去希望。

（新华社北京1月20日电 记者郭爽）