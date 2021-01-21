1月20日齐齐哈尔市新增4例无症状感染者 行动轨迹公布

人民网哈尔滨1月21日电 （杨雪楠）来自齐齐哈尔市疾病预防控制中心的消息，1月20日0-24时，齐齐哈尔市新增无症状感染者4例。行动轨迹如下：

无症状感染者27：女，富拉尔基区红宝石街道国宝小区居民，为隔离管控的密切接触者检测中发现。1月9日21:00-21:40富拉尔基区柏记水饺用餐；1月12日12：00富拉尔基区六福珠宝购物，12：53-13：19富拉尔基区福玛特超市购物，13：30富拉尔基区永青化妆品、春阳街零时小铺购物，13：55富拉尔基区五佰蜜雪冰城、文华书店购物；1月13日11：56-11：59富拉尔基区博学书店购物，12：10富拉尔基区国忠申通快递站取快递，12：14富拉尔基区馨雅食品超市购物，15：00-15：16晓蒙妮理发店送人、海天蔬菜水果店购物，15：23洪兴粮油店、国宝嘉华购物。1月14日-15日居家无外出，1月16日隔离管控。1月20日核酸检测呈阳性，现已转入定点医院隔离医学观察。

无症状感染者28：男，富拉尔基区富鑫小区居民，为隔离管控的密切接触者的密切接触者检测中发现。1月13日14：45-15：15晓蒙妮理发店理发，其余时间无外出，1月16日隔离管控。1月20日核酸检测呈阳性，现已转入定点医院隔离医学观察。

无症状感染者29：女，富拉尔基区幸福街道35街区居民，为密切接触者的密切接触者筛查中发现。1月15日11：08富区晶晶汤火功夫麻辣烫店购买麻辣烫，其余时间无外出，1月16日隔离管控。1月20日核酸检测呈阳性，现已转入定点医院隔离医学观察。

无症状感染者30：女，建华区西园安居小区9号楼居民，为隔离管控的密切接触者检测中发现。1月7日-12日建华医院康复科陪护，1月13日隔离管控。1月20日建华医院对密切接触者第七次核酸检测呈阳性，现已转入定点医院隔离医学观察。