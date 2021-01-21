广东近期病例全为境外输入 均已纳入预防管理

今天上午10时，广东省人民政府新闻办公室举行新闻发布会。会上，广东省卫生健康委、广东省农业农村厅、广东省商务厅（口岸办）、广东省文化和旅游厅、广东省市场监管局、广东省疾控中心通报了广东省近期新冠肺炎疫情和防控工作进展，重点介绍了春节假期及农村地区疫情防控相关安排，并回答记者提问。

会上，广东省卫生健康委副主任、一级巡视员黄飞透露，截至1月19日24时，广东累计报告新冠肺炎确诊病例2093例，其中境外输入697例，目前在院治疗的41例均为轻症，且均为境外输入病例。近期广东省报告的境外输入确诊病例和无症状感染者有所增加，均由口岸检疫或隔离点检测发现，且均已纳入预防管理，传播风险比较低。

黄飞表示，近期东莞市在一项粤港跨境货车司机例行检测中，发现一例新冠肺炎无症状感染者，当地迅速采取应急措施，短时间开展了14万份的核酸检测排查，除了发现一例密切接触者阳性外，其余全部为阴性，疫情得到迅速有效控制。

另外，春节临近，各部门为保障安全出行安全过节，将重点做好境外输入的人、物同防工作，严格落实运输口岸检疫、目的地送达和社区防控全流程的闭环管理。全部境外入境人员在完成14天的集中管理和核酸检测阴性后，继续开展7天的居家健康管理。对于进口冷链食品人、物同防，并对进口冷链产品实施全面的预防性消毒，对接触的人员进行核酸检测，保持每周全覆盖。

在继续做好中高风险地区来源人员的管理上，来自国内疫情中高风险地区所在地的来粤返粤人员，在抵粤后12小时内向所在村委居委、单位或住宿宾馆报告，开展“四合一”健康管理。继续做好入境隔离后人员、粤港跨境货车司机、发热门诊工作人员、直接接触进口冷链食品和进口货物的相关人员、国际航班的机组人员等8类重点人群的监测工作，做好信息登记和日常健康监测工作。

在春节期间，广东严控庙会灯会、画室、文艺演出、体育比赛、展览等集中性活动，严格审批监管，暂不审批马拉松等人员密集的大型活动，各单位春节前后原则上不组织实体团拜和大型慰问、培训等活动，农村地区减少春节期间的聚集性活动。（记者程行欢、丁玲）