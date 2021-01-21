广州：去年生猪出栏42.22万头

19日，记者从广州市统计局获悉，2020年，广州市实现农林牧渔业总产值497.61亿元，同比增长10.2%，增速创26年来新高。其中，生猪出栏42.22万头，同比增长2.5%。年末生猪存栏20.72万头，同比增长24.3%。

2020年广州全力以赴守好“米袋子”“菜篮子”，稳产保供工作成效显著，整体上，农业生产实现大丰收，农产品呈现扩量、提质、增效的特点。

农业渔业跑出加速度

2020年，渔业生产最为迅猛，同比增长17.9%，增速24年以来最高；农业（种植业）实现快速增长，增长10.5%，是2004年以来最高增速。林业和畜牧业也逐步恢复，林业实现1.0%正增长，畜牧业下降幅度从上半年的-18.1%收窄至-2%。

经过多年鱼塘整治和改造，全市渔业品种不断改良，产业、产品结构进一步优化。虾蟹类、高档鱼类等养殖量增加，新型水产品种推陈出新。全年全市渔业产值突破100亿元，达到103.51亿元，同比增长17.9%。水产品产量50.75万吨，创历史新高。

粮食产量增长7.7%

去年全市粮食播种面积42.24万亩，同比增长6.5%，粮食产量14.22万吨，增长7.7%。蔬菜播种面积226.46万亩，同比增长2.0%，产量403.82万吨，增长4.8%，蔬菜自给率保持在100%以上，达到103%。全年实现蔬菜产值154.05亿元，增长5%。

水果方面，去年园林水果喜获丰收，荔枝适逢大年量价齐升。数据显示，去年，全市园林水果产量79.25万吨，增长23.3%。主要水果品种产量均实现较快增长，柑橘橙和番石榴产量增势强劲。其中：香（大）蕉产量增长4.4%；番石榴产量增长20.2%；柑橘橙产量增长21.7%；龙眼产量增长12.6%。荔枝不仅取得大丰收，全年产量增长1.5倍，而且销售顺畅，除传统渠道销售走旺外，网上销售也是量价齐升。

数据显示，2020年生猪出栏42.22万头，同比增长2.5%。年末生猪存栏20.72万头，同比增长24.3%。生猪的生产模式正发生巨大的变革，由原来平地散养或集中养殖发展为标准化养殖、楼层养殖、工厂化养殖。从趋势上看，畜牧业产值降幅收窄，生猪补栏、增栏正在加快。（记者陈泽云，通讯员穗统宣、喻松涛）