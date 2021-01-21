中高风险地区人员抵粤需隔离14天

“当前我省疫情平稳，全省都是低风险地区，但低风险不等于零风险。”1月20日，广东省政府新闻办召开疫情防控新闻发布会，省卫生健康委副主任、一级巡视员黄飞表示，春节将至，广东将迎来人流物流高峰，疫情防控形势将面临重大考验。

春节期间疫情防控如何做？演出赛事、联欢聚会、民俗活动还能办吗？针对春节返乡人员有哪些管理措施？在粤过年，市场供应是否充足？新闻发布会上，相关发布人一一回应了这些群众关切的问题。

来粤返粤有何要求？

中高风险地区人员抵粤12小时内报告

黄飞介绍，广东严格落实各项防控措施，继续做好境外输入“人物同防”工作，境外入境人员在完成14天集中隔离和核酸检测阴性后，还要进行7天居家健康管理。进口冷链产品“人物同防”，对进口冷链产品实施全面的预防性消毒，对直接接触人员核酸监测每周全覆盖。

对于中高风险地区来粤返粤人员，广东要求在抵粤12小时内要向所在村委、居委、单位或者所住宾馆报告。对于有国内疫情高风险旅居史的人员，或当地政府宣布全域封闭管理地区的来粤返粤人员，要进行14天集中隔离健康观察。对于有国内中风险旅居史人员，要实施14天严格社区健康管理，期间相关人员居家不外出；没有居家条件的，实施14天集中隔离健康观察。

在农村地区，广东要求乡镇、街道、村、社区对于返乡和外来人员，特别是中高风险地区人员、入境解除隔离后人员、粤港跨境货车司机、来往港澳小型船舶船员和港澳流动渔民、隔离场所工作人员、发热门诊工作人员、直接接触进口冷链食品和进口货物相关人员等、国际航班的机组人员等，要做好信息登记，做好日常健康监测。在做好中高风险地区人员管控的基础上，对重点行业从业人员要查验7天内核酸检测证明。

黄飞呼吁，公众应齐心协力做好疫情防控，科学规划出行，安全有序流动，就近就地过年，非必要不离粤，非必要不去中高风险地区，非必要不出境。家庭私人聚会、聚餐控制在10人以下。

民俗活动能办吗？

严控50人以上活动 红白喜事“三不请”

春节期间，广东各地聚集性民俗活动还能举办吗？

黄飞表示，对于群众聚集性活动，要按照“谁举办、谁负责”原则，50人以上活动的单位要严格履行相关手续，制定疫情防控工作方案和应急预案，并向主管部门报备，对不符合疫情防控和安全要求的活动原则上不予批准。

在春节期间严控庙会、灯会、跨市文艺演出、体育比赛、展览点展销等群众性的活动，严格审批监管，暂不审批马拉松等人员密集的大型活动。

各单位春节前后原则上不组织集体团拜和大型慰问、联欢、聚餐、培训等活动。农村地区减少春节期间的聚集性活动，宣传倡导移风易俗，婚丧嫁娶、红白喜事要简办。

黄飞表示，农村的聚集性活动，如红白喜事，要尽量减少参与人数，尽量少摆席，做好人员排查，做到3个“不邀请”：不邀请中高风险地区返粤人员、不邀请入境后刚解除隔离人员、不邀请近期有发热、咳嗽、咽痛等症状人员。

留粤过年怎么过？

各类公共文化场馆将免费向公众开放

很多外来务工人员留粤过年，如何让群众在广东过一个快乐、充实的春节？

广东省文化和旅游厅副厅长曾晓峰介绍，春节期间，广东将免费开放数千个公共文化馆（站），并推出丰富的线上线下文化惠民活动。

目前，全省共有图书馆、文化馆、博物馆、镇街文化站等各类公共文化场馆（站）2100多个、村级文化服务中心25000多个，春节期间都将免费对社会公众开放。省文化和旅游厅鼓励全省1900多家“粤书吧”、智慧书房、读书驿站等新型阅读空间向公众免费提供服务。

春节期间是否能出游？曾晓峰提醒，出游前要提前做好前往景区游览、公共文化场馆等场所预约预定功课；各旅行社和在线旅游企业不得组织旅游团队前往国内疫情中、高风险地区旅游；鼓励开展本地游、周边游、省内游。

黄飞表示，景区要推行门票分时段预约等限流措施，接待游客量不超过最大承载量75%。不组织到国外和港台、国内中风险地区旅游。对于影剧院等娱乐场所，接纳消费人数原则上不超过核定人数75%。

农村防控怎么做？

乡村的元宵庙会等习俗活动能减就减

随着返乡人员增多，农村疫情防控压力加大。农村应该如何守住防控的薄弱环节？

广东省农业农村厅党组副书记，省委农办、省扶贫办常务副主任许典辉介绍，目前农村主要存在5个方面的风险：返乡人员增多，走访宴请、庙会、婚宴嫁娶等春节习俗活动存在风险，民宿、农家乐、农贸市场等场所存在风险，部分群众防控意识薄弱，部分农村地区卫生医疗条件、服务能力不足。

为此，农村疫情防控工作按照“三减少”、“三加强”原则进行，即减少人员流动、减少人员聚集、减少旅途的风险；加强个人的防护、加强乡村的管理、加强定点诊治等。防控举措围绕重点人群、重点活动、重点场所三个方面来开展。

重点人群方面，引导务工人员在春节期间灵活休假、就地过节、错峰返乡，特别是做好春节期间返回农村道路、省内集中隔离点、冷库以及农贸、商超机场口、港口码头的重点场所从业人员及有中高风险地区旅居史的排查和健康管理的工作。

重点活动方面，按照“谁主办谁负责”要求落实好防控的责任。乡村的元宵庙会等习俗活动能减就减，按有关要求做好审批和防控措施。重点场所方面，做好农贸市场等防护措施。

入境管控如何做？

从白云机场、深圳湾入境或将分流到八市

广东省商务厅副厅长符永革表示，广东省将从严、从紧、从实加强对经广东入境人员的预警防控和健康管理。

从2020年11月份起，广州、深圳机场已经暂停增加入境航班，同时收紧了入境包机、快捷通道，累计已经熔断60个航班，目前每周固定航班保持在62班，其中广州53班、深圳9班，日均入境旅客保持在1800人左右。

从今年1月5日开始，广东对由香港经深圳湾入境人员实施预约通关机制，每天入境旅客约2000人。港珠澳大桥珠海公路口岸通过对穿梭巴士班次的管控，每天入境人员约200人。目前全省口岸每日入境人员总量保持在4000人左右。

符永革表示，香港入境人员必须持有24小时内有效核酸检测阴性结果证明，纳入闭环管理，实施14天集中隔离医学观察+7天居家健康管理，在21天内进行4次核酸检测，并纳入社区管控。

对从澳门入境人员，目前赴澳跨境组团游仍未开放，来往两地出入境人员仍需提供7日内有效核酸检测阴性证明，除此之外，内地与澳门已基本恢复了疫情前通关政策。

目前，从广州白云机场口岸和深圳湾口岸入境的人员较多，为缓解广州市、深圳市对入境人员集中隔离的安置压力，将对广州白云机场入境部分人员点对点分流到佛山、清远、江门、肇庆4市，对深圳湾口岸入境部分人员点对点分流到东莞、惠州、汕尾、中山4市实施集中隔离。

菜篮子有保障吗？

广东市场供销畅旺 群众可放心买买买

符永革说，春节期间广东市场供应充足，粮油、蔬菜、水果、肉类、鸡蛋等各类商品丰富，供销畅旺，也就是说，大家可以放心买买买，不用怕断货！

粮食储备充足。符永革表示，2020年，广东粮食生产再获丰收，总产量达到近8年最高水平，目前粮食储备库存可满足全省常住人口半年以上口粮消费需求。

“二师兄”供应稳。目前，我省生猪产能持续恢复，全省各级政府储备冻肉超过5万吨，春节期间猪肉供给不断档。禽蛋方面，2020年我省禽肉产量同比增长13%、禽蛋产量同比增长8.7%，达到历史峰值，家禽供应充足。

流通环节有保障。符永革表示，广大商贸流通企业采取多举措积极倡导员工在广东过年，增加假期值守工作人员数量，主要农批农贸市场、商超门店节日期间均正常运转。

快递小哥也在岗。符永革介绍，邮政、顺丰、京东、中通等主要品牌快递企业春节期间保持较高的员工在位率，做好春节期间生活必需品的寄递服务。同时，广东会做好各类突发事件应急物资运输需求预判，预留可调配的各类货运应急运力，有效保障疫情防控期间各类应急物资运输需求。（记者 李秀婷 黄锦辉 朱晓枫 周人果 黎华联）