少聚集 省内游 做好个人防护

2021年春节的脚步越来越近，留粤或来粤过年会有什么防控新措施？广东的菜篮子、文娱场所、景区能支撑那么多人留粤过好年吗？昨日上午，广东省人民政府新闻办公室举行全省疫情防控第71场新闻发布会，省卫生健康委、省农业农村厅、省商务厅（口岸办）、省文化和旅游厅、省市场监管局等部门负责人对回应上述问题。

须持有7日内核酸阴性检测证明才能返乡哦！

来自中高风险地区人员

入境解除隔离后人员

粤港跨境货车司机

来往港澳小型船舶船员和港澳流动渔民（含内地渔工）

隔离场所工作人员

发热门诊工作人员

直接接触进口冷链食品和进口货物相关工作人员

国际航班机组人员

广东最新疫情进展：

14万人份检测 1例输入关联病例

会上，省卫生健康委副主任、一级巡视员黄飞通报本省最新疫情进展。

截至1月19日24时，全省累计报告新冠肺炎确诊病例2093例，其中境外输入697例。目前在院41例，均为轻症，均为境外输入病例。

黄飞指出，近期，广东报告的境外输入确诊病例和无症状感染者有所增加，但全部由口岸检疫或隔离点发现，均已纳入闭环管理，传播风险比较低。

近日，东莞市在对粤港跨境货柜车司机例行监测中发现1例新冠肺炎无症状感染者，当地迅速采取应急措施，在短时间内开展核酸检测14万人份，除在密切接触者中发现1例输入关联病例外，其余全部为阴性，疫情得到迅速有效控制。

“总的来说，当前我省疫情平稳，全省各地均属于低风险地区。”黄飞说。

加强“人防”

两口岸入境部分人将就近分流隔离

省商务厅副厅长符永革介绍，目前全省口岸入境人员总量每天约为4000人，当前广东省对入境航班和入境人员统筹实施总量管控。自1月5日起，对由香港经深圳湾口岸入境人员实施预约通关机制，每天入境旅客约2000人；港珠澳大桥珠海口岸通过穿梭巴士通行班次管控，每天入境人员数量约为200人。

黄飞强调，广东省升级完善境外人员入境后的健康管理措施，即入境后经全流程闭环管理接转分流到隔离酒店，实施14天集中隔离医学观察+7天居家健康管理，在入境时、第7天、第14天和第21天进行4次核酸检测，并纳入社区管控。

符永革特别提醒：目前从广州白云机场口岸和深圳湾口岸入境的部分人员，将就近接转分流到珠三角及其他周边城市的隔离酒店。其中，从广州白云机场入境部分人员点对点分流到佛山、清远、江门、肇庆4市，从深圳湾口岸入境部分人员点对点分流到东莞、惠州、汕尾、中山4市。

从中高风险地抵粤应12小时内报告

来自国内疫情中高风险地区所在地级市（区）的来粤返粤人员，应在抵粤后12小时内向所在居村委和单位（或所住宾馆）报告。向中高风险地区所在地级市（区）的来粤返粤人员开展“四个一”健康管理（即发放一份健康告知书，开展一次健康问询，查验一次健康码，开展一次核酸检测）。

广东对从中高风险地抵粤人员有新隔离要求，包括：对有国内疫情高风险地区所在县（市、区）旅居史或当地政府宣布全域封闭管理地区的来粤返粤人员，实施14天集中隔离健康观察。对有国内疫情中风险地区所在县（市、区）旅居史的来粤返粤人员，实施14天严格的社区健康管理，社区健康管理期间人员居家不外出。如无居家条件的，实施14天集中隔离健康观察。

八类人群假期返乡要查验7天内核酸证明

春节在即，广东全力做好农村地区防控工作，要求乡镇（街道）、村（社区）做好假期返乡人员、外来人员，特别是八大重点人群的管理，对重点行业从业人群要查验其7天内核酸检测证明。

黄飞指出，乡镇（街道）、村（社区）做好假期返乡人员、外来人员，特别是来自中高风险地区人员、入境解除隔离后人员、粤港跨境货车司机、来往港澳小型船舶船员和港澳流动渔民（含内地渔工）、隔离场所工作人员、发热门诊工作人员、直接接触进口冷链食品和进口货物相关工作人员、国际航班机组人员等八大重点人群返乡人员的信息登记、摸排和日常健康监测工作。

加强“物防”

进口冷链食品全面预防性消毒

广东落实进口冷链食品“人物同防”，对产品实施全面预防性消毒，对直接接触人员核酸监测每周全覆盖。据省市场监管局副局长黄绍龙介绍，广东抓住进口冷链食品冷库这个关键环节，围绕人员、产品、环境这三个要素，落实进口冷链食品每周核酸检测全覆盖。

自去年7月13日以来，市场监管部门已经连续27周完成每周的全覆盖检测任务，累计开展核酸检测208.37万例，其中人员检测80.24万人次，产品检测63.33万例，环境检测64.8万例。

景区和公共场所人数不超75%

重点场所疫情防控方面，广东景区推行门票分时段预约等限流措施，接待游客量不超过最大承载量的75%；旅行社和在线旅游企业不组织到国外和港台地区以及国内中高风险地区旅游。影剧院、娱乐场所等公共场所接纳消费者人数原则上不得超过核定人数的75%。

婚丧嫁娶红白喜事要简办

在做好大型活动管理方面，春节期间严控庙会灯会、花市、文艺演出、体育比赛、展览展销等群众性活动，严格审批监管，暂不审批马拉松等人员密集型活动。特别提醒的是，各单位春节前后原则上不组织集体团拜和大型慰问、联欢、聚餐、培训等活动。

对于农村地区的聚集性活动，春节期间也要减少，比如红白喜事，宣传倡导移风易俗，婚丧嫁娶、红白喜事要简办。黄飞指出，要尽量减少参与人数，尽量少摆席，做好人员排查，做到3个不邀请，即不邀请中高风险地区返粤人员、不邀请入境后刚解除隔离人员、不邀请近期有发热、咳嗽、咽痛等症状人员。

留粤过好年

“米袋子”“菜篮子”重点保供

省商务厅副厅长符永革表示，预计今年在粤过年的人数可能有所增加。根据省指挥办的部署，省市相关部门已提前制定了保障市场供应的工作方案，及早做足了充分准备，全力落实生产、流通、配送“三个保障”，春节期间全省市场供应是充足的，完全能满足市民群众的消费需求。

合理安排“年夜饭”

省市场监管局副局长黄绍龙希望节日期间市民合理安排“年夜饭”，提倡尽量在家过节，减少聚餐，减少串门。采购年货时尽量避开人员密集的场所，选择证照齐全、管理规范的商场、超市和农贸市场等地进行采购。购买冷冻冰鲜食品时应注意查看食品的产地来源、生产日期、保质要求，进口食品检疫等信息。冷库通系统已上线进口冷链食品随附追溯码功能，消费者通过手机扫码就能查到该产品的来源信息。

节日食品放心购

市场监管部门目前针对节令食品、“年夜饭”、保健食品、湿粉类、酒类、肉及肉制品等节假日大宗消费食品，加大生产经营环节监督检查力度，加强监督抽检。开展旅游景区、农村地区等重点区域的食品安全风险隐患排查，严厉打击无证食品小作坊和黑窝点，依法查处生产、销售假冒伪劣和有毒有害食品违法犯罪行为。密切关注节日食品市场价格动态和舆情，严肃查处各种形式价格违法行为。农贸市场监管人员“一人一场”监管，活禽经营市场“1110制度”落实，每一家市场每天清洁消毒。

免费开放文化场馆

省文化和旅游厅副厅长曾晓峰表示，留粤过年，全省公共文化精彩纷呈。目前，全省共有图书馆、文化馆、博物馆、镇街文化站等各类公共文化场馆（站）2100多个、村级文化服务中心25000多个，春节期间都将免费对社会公众开放；全省还有“粤书吧”、智慧书房、读书驿站等新型阅读空间1900多家，省文化和旅游厅也鼓励这些新型阅读空间向公众免费提供服务。

旅游过年就选省内游

曾晓峰强调，目前广东各旅行社和在线旅游企业继续暂停出入境的团队游及“机票+酒店”业务，不得组织旅游团队前往国内疫情中、高风险地区旅游。对于来自国内中高风险地区的旅游团队，严格按照省疫情防控指挥部规定做好游客健康管理。鼓励全省旅行社开展本地游、周边游、省内游，为在粤过年人员提供精品旅游线路及产品。（记者何雪华、叶卡斯、赵方圆、罗磊）