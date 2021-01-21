面对17亿人次的春运，新冠疫情防控准备好了吗？

在1月20日国务院联防联控机制新闻发布会上，交通运输部运输服务司副司长王绣春透露，结合票务预售情况以及近期客流变化的情况，相关部门预计2021年全国春运期间发送旅客17亿人次左右，日均4000万人次。

这个数字虽然比2019年下降了四成多，但与当前客流相比，还是增长了一倍左右。

春运压力比较大，尤其对于疫情防控常态化的第一个春运来说，要确保疫情不因春运扩散，任务更加艰巨。

春运抵达的终点是意义非凡的，那一头牵着的是亲朋团圆、共度佳节。如何做好统筹，让百姓过一个暖心、安心的春节？在整个过程中，核酸检测、疫苗接种等又将发挥哪些作用？

返乡需7日内核酸检测证明

近期多地疫情波及农村地区，例如河北石家庄、黑龙江绥化等地的疫情都发生在农村地区。

对此，国家卫生健康委要求各地尽快补齐防控工作中的短板，尤其是在农村地区，扩大了应检尽检的范围。

“我们现在要求全国各地要实行乡采样、县检测，要求检测机构要在收到样本后的12小时内反馈检测结果，和时间赛跑。”国家卫生健康委疾控局监察专员王斌说。

此外，由于春节临近，人员聚集和流动均有所增加，例如返乡人员增多、聚会购物变多等情况的出现，都可能使得感染人数增长。

“在我们的相关要求里面提到，如果说一定要返乡，返乡人员要拿着7日以内的核酸阴性检测证明才能够返乡，同时这些返乡人员回去以后，当地的基层政府要对这些人进行网格化管理。同时做好隔离场所和检测能力的准备，一旦发生疫情，能够快速响应。”王斌说。

已完成1500万人次疫苗接种

王斌介绍，目前中国新冠疫苗接种工作正在稳步有序推进，截至目前，接种量已经超过了1500万人次，春节之前相关接种工作还是按照现有策略和工作计划正常推进。

目前，疫苗接种者在接种了疫苗之后，信息都会通过信息化的手段记录，因为每个人要接种两剂次，所以连续性记录是规范化接种中必不可少的一环。

王斌表示，在春节期间和春节前后的接种工作还会顺利、平稳进行。随着接种工作的不断推进，也会根据工作的需要和接种计划，把接种人群逐渐扩大到儿童、老年人等一般人群中去，让预防接种发挥更大的实际效果，为疫情防控工作助力。

就地过年，温暖不减

“倡议‘就地过年’，对于减少人员流动，助力疫情防控具有积极意义。”人力资源社会保障部就业促进司副司长陈勇嘉在会上表示，更加暖心的服务保障将助力稳岗留工。

据介绍，人力资源社会保障部联合民政部、交通运输部等六部门在春节前后部署开展“迎新春送温暖、稳岗留工”专项行动，鼓励企业发放“留岗红包”“过年礼包”，安排文化娱乐活动，落实好工资、休假等待遇保障；引导企业合理安排生产、错峰放假调休，落实好失业保险稳岗返还、职业培训补贴等政策，支持中高风险地区、重点行业开展以工代训。通过政策扶持，促进企业以岗位留工、以待遇留工。

针对“就地过年”会影响到一部分留守老人、空巢老人与家人团聚的情况，民政部养老服务司副司长李邦华说，为了保证留守老人、空巢老人、特困对象过一个安全祥和的春节，民政部门正在会同当地的联防联控机制做好相关的工作，一个是要把这些有特殊困难的老年人的保障工作纳入当地的联防联控整体部署中去，摸查了解老年人在家过年的实际情况，组织城乡社区、志愿者、专业养老服务机构等各方面的力量为老人提供就医、送餐、代购和生活照料方面的服务。各级民政部门和社区的党员干部就是这些老年人身边的亲人，要陪他们过好年。

针对在养老机构中的老年人，李邦华表示，相关部门在符合疫情防控要求的前提下，要鼓励养老机构开展小规模节日活动，加强老年人心理慰藉，创造条件帮助老年人、工作人员与家属亲人“亲情连线”，进行线上看望，让老人和工作人员在机构中过一个安全、祥和的春节。（记者 张佳星）