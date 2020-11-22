内蒙古满洲里共排查、流调密接者194人 密接者的密接者248人
22日，内蒙古自治区新冠肺炎疫情防控指挥部召开第69次新闻发布会称，截至11月22日8时，共排查、流调密切接触者194人，密切接触者的密切接触者248人。
2020年11月21日7时至2020年11月21日16时，内蒙古报告新增本土新冠肺炎确诊病例2例，均为呼伦贝尔满洲里市确诊病例。目前，2名患者在定点医院接受治疗，内蒙古自治区救治专家组已赶赴满洲里市，与呼伦贝尔市和满洲里市组成专家团队进行现场救治工作。
满洲里市政府副市长郭晓芳介绍，疫情发生后，满洲里市全面开展流行病学调查，截至11月22日8时，共排查、流调密切接触者194人，密切接触者的密切接触者248人，所有密切接触者均进行隔离医学观察，检测结果均为阴性。目前已同步开展流调溯源工作。
同时，根据国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制工作关于科学划分、精准管控等工作要求和满洲里市疫情形势，将满洲里市东山街道办事处和北区街道办事处划定为中风险地区，落实各项管控措施。
郭晓芳称，满洲里市正在有序组织开展全员核酸检测工作。目前已设核酸检测点30个，投入采样人员558人，计划11月25日前完成全员核酸检测工作，并多方筹集防控物资，确保相关物资满足30天疫情防控需求。
郭晓芳表示，下一步，满洲里市疫情防控将继续开展流调溯源，后续追踪到的密切接触者全部实施集中隔离医学观察，全力做好患者救治工作，并持续加强口岸疫情防控工作。(记者 张玮)2
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