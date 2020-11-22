浙江柯桥鉴湖景园小区全员5210人核酸检测均为阴性
项菁
浙江省绍兴市柯桥区新冠肺炎疫情联防联控工作领导小组办公室21日发布消息，20日19时许，该区发现1例境外输入新冠肺炎无症状感染者复阳人员，随后当地对该人员所在的鉴湖景园小区所有居民进行了核酸检测。截至21日20时，该小区完成全员新冠肺炎核酸检测，共检测5210人，结果均为阴性。
据了解，该人员20日晚已送定点医院隔离治疗，与其同住的两名家人核酸检测结果阴性，已作为密切接触者送该区集中隔离点集中医学观察。
该区疫情防控办提醒：请广大市民继续加强自我防护和自我健康管理，进入医院、学校(含培训机构)、养老机构等重点场所和农贸市场、大型商超、宾馆酒店、旅游景区、文娱场所等公共场所，乘坐公共交通，要严格落实亮码、测温、戴口罩等各项防控措施；勤洗手、常通风，不聚集、不聚餐，使用公筷公勺，保持安全社交距离。(记者 项菁)
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