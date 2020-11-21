中国电子社保卡用户数突破3亿 使用者年龄最小1个月最长118岁
中新社北京11月20日电 (记者 梁晓辉)据中国人力资源和社会保障部20日消息，中国电子社保卡用户数当日突破3亿人。从电子社保卡的“大数据”中，可以洞悉3亿民众的“用户画像”。
3亿电子社保卡用户，年龄最小的是1个月的小婴儿，最年长的是118岁的“老寿星”。中国已有775万名老人或孩子通过电子社保卡的亲情服务，由家人代为申领电子社保卡，无年龄限制即可享受线上服务。
3亿电子社保卡用户，最北在中国佳木斯市，最南在三沙市，最西在克孜勒苏柯尔克孜自治州，最东在大兴安岭地区。所有地市都开通了电子社保卡服务，用户遍布中国天南海北。
3亿电子社保卡用户中，男女比例为6：4。但无论男女，最近半年最爱用的是失业保险待遇申领功能，疫情期间，电子社保卡为困难群体撑起一把保障伞。
不同年龄段的用户中，年轻人喜欢熬夜查社保(22：00-24：00)，老年人喜欢清晨看养老(05：00-07：00)。“80后”最顾家，用亲情服务为父母和孩子申领电子社保卡。31岁申领电子社保卡的人最多，他们最关注未来的保障。47岁的女性爱学习，使用电子培训券参加职业技能培训，持续充电、保持进步。
不同地域的用户中，广东人最活跃，最常使用社保关系转移功能，方便自己跨城市就业；山东人擅长未雨绸缪，最爱用养老金测算；河南的老年人最时髦，线上办理养老保险待遇资格认证次数最多。
据知，中国电子社保卡服务渠道已开通417个，民众通过自己常用的APP或小程序，即可方便获取线上服务。这些渠道包括国家政务服务平台、国务院客户端微信小程序、电子社保卡小程序、掌上12333，工、农、中、建、交、邮储、招商、平安等各大银行，支付宝、微信、云闪付等25个全国性渠道，以及300多个人社部门和其他政府部门渠道、100多个银行和社会渠道。(完)
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