张文宏：新发病例印证今年冬春季疫情风险存在

中新网上海11月21日电 (记者 陈静)21日上海举行新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市新冠肺炎临床救治专家组组长张文宏表示，随着冬季的到来、全球疫情的蔓延，输入性病例的风险会增加。张文宏表示，“这例病例的出现，再次印证今年冬春季以来风险存在，特别与物流、冷链相关，全国各地都会面临这个风险。”

最近，上海接连出现了几例本土病例，引起民众的担心。上海浦东新区副区长李国华表示，从这次两例确诊病例的居住地、工作场所、行动轨迹以及现在掌握的流行病学调查的情况来看，目前没有线索表明两例确诊病例和祝桥镇营前村的病例有关联。

对此，张文宏表示：“大约两个星期前，上海在浦东机场出现一例病例，关于那例病例的处理，到今天已经非常完满地结束，隔离期马上要结束，并没有发现新的病例，意味着我们第一波对于新发病例的快速处置和防控是非常有效的。”张文宏说：此次出现的散发病例，按照目前所有的轨迹和流调结果，没有看到与上次病例的交叉点。 他说：“关于这一例病例的追踪溯源我们还会继续完成。 ”整体的策略能够做到快速反应和精准防控，保证民众过新常态防控下的生活。但是在疫情当中培养出来的卫生习惯，民众必须牢记在心间。张文宏在发布会上强调戴口罩、勤洗手、定期开窗通风、打喷嚏防护、尽量保持社交距离等良好卫生习惯。

发布会上，上海市卫健委主任邬惊雷表示，上海市卫健委将加强对医务人员的培训。医务人员能力对极早识别病例和诊断非常重要。无论祝桥镇营前村的病例还是今天的两例病例，医务人员第一时间都发现了。

他说，在培训中，特别要把国家防控方案和诊疗方案作为医务人员应知应会的重点内容，通过培训使医务人员始终绷紧疫情防控这根弦，在问诊、挖掘流行病史等方面提高警惕；提高对可疑就诊病例的监测非常重要，要发挥好“监测哨”的兜底作用。

邬惊雷表示，上海将加强科技赋能，已在全市发热门诊全覆盖安装使用了“基于医疗机构HIS系统的发热病人登记报告系统”。

据介绍，这个系统可快速发现、报送可疑发热病例；同时，卫生健康行政部门和疾控机构可以实现多个病例的收集、汇总和分析等，更加精准研判疫情发展，及时采取精准有力的防控措施，保障城市运行更加安全。