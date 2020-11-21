依托多方国际合作 积极探索复方中药国际化新路径

近日，由中华中医药学会主办的“疏风解毒胶囊研究与应用专家研讨会”在北京召开。中华中医药学会副秘书长孙永章、中华中医药学会肺系病分会主任委员张洪春、安徽省中医药大学副校长李泽庚、上海市公共卫生临床中心党委书记卢洪洲、中国中医科学院中药研究所崔晓兰研究员、天津药物研究院张铁军研究员、江苏省中医院奚肇庆等出席了此次研讨会。

中华中医药学会副秘书长孙永章在致辞中提到，在全球新冠肺炎确诊例数不断攀升的严峻形势下，我国疫情已得到有效控制。其中，中医药深度介入、全程救治发挥了重要作用。本次研讨会汇聚国内外专家，围绕“疏风解毒胶囊的研究与应用”展开讨论，进一步推进中德中医药的国际科研合作。

在专题汇报环节，崔晓兰、奚肇庆、卢洪洲分别作了题为《疏风解毒胶囊防治病毒感染性疾病研究》、《2020版流感指南解读和疏风解毒胶囊在流感的临床应用及循证医学研究》、《为健康中国筑起公共卫生屏障》的专题学术报告，分享了疏风解毒胶囊相关科研成果，以及在流感和此次新冠疫情等公共卫生事件中发挥的重要作用。之后，本次研讨会就疏风解毒胶囊所取得研究成果、临床价值和示范效益开展了深入的学术交流。研讨会上，北京中医药大学循证医学中心主任刘建平对疏风解毒胶囊在循证医学方面所做的研究做了详细的解析，并对疏风解毒胶囊参与的中英政府间国际合作项目向与会专家和学者进行了分享与展望。

天津药物研究院刘昌孝院士在总结发言时指出，中医中药作为传承千年的医学瑰宝，在防治呼吸道感染性疾病中积累了非常丰富的经验，在防治病毒感染性呼吸系统疾病中，中医药都发挥了重大作用。近期，中德合作发表的疏风解毒胶囊治疗新冠病毒性肺炎的基础及临床研究成果，是中医药国际化道路的又一成功体现，要秉承“传承精华，守正创新”理念，发挥中医药优势，发挥中医药产业的优势。