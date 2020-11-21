老龄社会30人论坛专题研讨会（28）在京举办
11月19日，老龄社会 30 人论坛专题研讨会（28）在北京举办，中国老龄协会政策研究部主任李志宏以“‘十四五’时期积极应对人口老龄化的国家战略：观形 察势 谋策”为题作精彩演讲。本次活动由盘古智库老龄社会研究中心与老龄社会30人论坛联合举办。
李志宏主任从实施积极应对人口老龄化国家战略的必然性谈起，以“观形：历史性成就与中国特色道路”、“察势：挑战与机遇”和“谋策：理念转变与格局创新”三个角度全面深入的阐释中国特色社会主义新时代积极应对人口老龄化的来途去路。
他表示，实施积极应对人口老龄化国家战略的核心要义就是将积极应对人口老龄化贯穿国家发展各领域和全过程，防范和化解人口老龄化给我国现代化进程中的各种风险，发掘各种机遇。
双循环发展新格局赋予老龄事业和产业发展新机遇。老龄事业“促发展”的任务更为迫切，客观需要以保障和改善老年群体民生来稳预期、扩内需、促发展，形成“保民生、促发展”的良性互动，助力双循环发展新格局，也对今后老龄事业和产业高质量发展提出更高的标准和要求。
随后，盘古智库学术委员、老龄社会30人论坛2020年度轮值主席原新，盘古智库学术委员、北京协力人口与社会发展研究所所长贾云竹，盘古智库学术委员、北京大学政府管理学院副教授袁瑞军，盘古智库老龄社会研究中心执行主任马旗戟，中国电子信息产业集团公司六所研究员、教授级高工龚炳铮、盘古智库老龄社会研究中心副主任、老龄社会30人论坛适老化专委会副主任李佳等围绕如何推进老龄社会转型、老年人力资源开发与养老保险全国统筹改革措施等话题进行了深入的研讨。
盘古智库老龄社会研究中心主任、老龄社会30人论坛成员梁春晓作本次专题研讨会会议总结。他表示，老龄社会带来的各方面挑战，绝不仅局限在老年人身上，更不仅局限于老年人的养老问题，而是民生、经济、政治等社会各方面和整个社会体系与老龄化的不适应。很长一段时间内，研究者把人口老龄化局部化或仅涉及到民生保障的养老问题，老龄社会所带来的是关乎社会经济全局性问题。如果养老是“一维”视角，那么老年人是“二维”视角，而老龄社会是涉及到“三维”视角的事情。
最后，盘古智库学术委员、老龄社会30人论坛2020年度轮值主席原新为李志宏主任颁发此次研讨会主讲感谢状。
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