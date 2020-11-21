吃酒精火锅谨防烧伤
河南省人民医院 张晓华
天气一天比一天冷了，火锅又成为餐桌上的“宠儿”。然而，使用液体酒精作燃料的小火锅，在带来美味、方便的同时，也暗藏巨大的风险！
近日，在河南，一名6岁女童就被爆炸的酒精火锅重度烧伤，还可能由此失明。
某日，重度烧伤的小女孩彤彤（化名），被转诊到河南省人民医院，住进儿童重症监护病房。第一眼看到彤彤的医护人员，心里都像被针狠狠地扎了一下。
只见孩子已经陷入昏迷，头部、面部、颈部、胸腹部、四肢，都有深2-3级的烧伤。全身烧伤面积达40%，眼睛、喉咙烧伤尤其严重，可能会导致失明。当地医院已经给彤彤做了气管切开和呼吸机辅助呼吸。
儿科主任史长松等专家为彤彤进行了会诊，经初步诊断，彤彤被诊断为重度烧伤并脓毒血症、脓毒性休克、呼吸衰竭、多器官功能衰竭、中毒性脑病、酸碱平衡紊乱等，面临生命危险。
经过十几天的全力抢救，彤彤的生命体征终于逐渐稳定下来。然而，等待她的还有植皮手术、治疗器官衰竭引起的并发症等一系列难题。
近年来，液体酒精火锅爆炸伤人事故层出不穷，相关报道令人触目惊心。意外一般都发生在向酒精炉内添加液体酒精燃料时，酒精炉内未熄灭的火苗很难注意到，极易引起起火、爆炸。
一旦遇到烧伤的情况，一定要及时就医，现场急救牢记“四字诀”：脱、冲、裹、送。
“脱”指的是烧伤后第一时间脱离致伤物，立即扑灭火焰、脱去燃烧衣物。
“冲”指的是用自来水冲洗伤口，并持续用冷水湿敷，冷敷时间应在1~3小时为宜，这样能使局部快速散热，降低创面残余热量对深部组织的伤害，减轻疼痛和炎症。
“裹”指的是用洁净毛巾湿敷并包裹创面，预防创面污染及再次伤害。
“送”是指及时送至医院。
烧伤后，切勿自行涂抹牙膏、碘酒、紫药水等，以免掩盖创面，使医生无法立刻确定创面大小和深度，甚至导致细菌滋生和创面感染。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
国家卫健委：冬季疫情将处零星散发状态 局部或发生聚集性疫情 11月12日，国务院联防联控机制就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。国家卫健委副主任李斌在会上表示，经多次组织专家对冬季疫情形势进行研判。目前全球新冠肺炎疫情加速蔓延形势下，我国面临境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，加之冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻都不能放松。 【详细】
警惕疫情叠加流感风险 疾控为你划防控重点 当下，全球新冠疫情此起彼伏，秋冬季又是呼吸道疾病高发季节，今年秋冬季或存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。流感和新冠肺炎都是呼吸道传染病，做好流感防控工作，就能极大程度降低新冠风险。陕西疾控来为你划防疫重点。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn