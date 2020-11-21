天气一天比一天冷了，火锅又成为餐桌上的“宠儿”。然而，使用液体酒精作燃料的小火锅，在带来美味、方便的同时，也暗藏巨大的风险！

近日，在河南，一名6岁女童就被爆炸的酒精火锅重度烧伤，还可能由此失明。

某日，重度烧伤的小女孩彤彤（化名），被转诊到河南省人民医院，住进儿童重症监护病房。第一眼看到彤彤的医护人员，心里都像被针狠狠地扎了一下。

只见孩子已经陷入昏迷，头部、面部、颈部、胸腹部、四肢，都有深2-3级的烧伤。全身烧伤面积达40%，眼睛、喉咙烧伤尤其严重，可能会导致失明。当地医院已经给彤彤做了气管切开和呼吸机辅助呼吸。

儿科主任史长松等专家为彤彤进行了会诊，经初步诊断，彤彤被诊断为重度烧伤并脓毒血症、脓毒性休克、呼吸衰竭、多器官功能衰竭、中毒性脑病、酸碱平衡紊乱等，面临生命危险。

经过十几天的全力抢救，彤彤的生命体征终于逐渐稳定下来。然而，等待她的还有植皮手术、治疗器官衰竭引起的并发症等一系列难题。

近年来，液体酒精火锅爆炸伤人事故层出不穷，相关报道令人触目惊心。意外一般都发生在向酒精炉内添加液体酒精燃料时，酒精炉内未熄灭的火苗很难注意到，极易引起起火、爆炸。

一旦遇到烧伤的情况，一定要及时就医，现场急救牢记“四字诀”：脱、冲、裹、送。

“脱”指的是烧伤后第一时间脱离致伤物，立即扑灭火焰、脱去燃烧衣物。

“冲”指的是用自来水冲洗伤口，并持续用冷水湿敷，冷敷时间应在1~3小时为宜，这样能使局部快速散热，降低创面残余热量对深部组织的伤害，减轻疼痛和炎症。

“裹”指的是用洁净毛巾湿敷并包裹创面，预防创面污染及再次伤害。

“送”是指及时送至医院。

烧伤后，切勿自行涂抹牙膏、碘酒、紫药水等，以免掩盖创面，使医生无法立刻确定创面大小和深度，甚至导致细菌滋生和创面感染。