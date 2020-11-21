与疾病治疗无关消费禁用医保支付 改革职工医保个人账户的方案正在制定

针对全国政协委员有关“扩展医保个人账户使用范围”等内容的提案，昨天，国家医保局在回复中强调“公共卫生费用、与疾病治疗无直接关系的体育健身或养生保健消费等，不得纳入医保支付范围”。

对于委员们提出的扩展医保个人账户使用范围建议，国家医保局表示，职工医保个人账户资金是职工基本医保基金的一部分。按照《社会保险法》和基本医保有关规定，个人账户只能用于支付在定点医疗机构或定点零售药店发生的，符合基本医疗保险药品目录、诊疗项目范围、医疗服务设施标准所规定项目范围内的医药费用。个人账户原则上不得提取现金，禁止用于医疗保障以外的其他消费支出。在《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》中也强调，严格规范基本医保责任边界，公共卫生费用、与疾病治疗无直接关系的体育健身或养生保健消费等，不得纳入医保支付范围。

国家医保局表示，目前我国部分地方已从发挥个人账户对医疗费用支付能力角度，开展了“扩展医保个人账户使用范围”的相应探索。例如，从支付本人医疗费扩大到支付家属的医疗费，从购买药品扩大到可以购买医用耗材及医疗器械等。此外，国家医保局还发布了《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见（征求意见稿）》，目前正在研究制定改革职工医保个人账户的方案，以提高医保基金使用效率，完善职工医保门诊保障，推动职工医保制度稳定可持续发展。（记者 刘欢）