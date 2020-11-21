三重保障下我国贫困人口住院总体报销水平可达80%
新华社北京11月20日电（记者田晓航）记者在20日举行的国新办新闻发布会上了解到，我国贫困人口住院和门诊慢特病医疗费用经三重制度综合保障后，实际报销比例稳定在80%左右。
国家医疗保障局待遇保障司负责人樊卫东当天在发布会上说，通过构建基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障梯次减负，贫困人口医疗费用负担明显减轻，“目前总体来看，贫困人口看病‘有制度保障’基本实现，‘基本医疗有保障’的问题基本得到解决。”
三重保障具体如何帮助贫困人口“减负”？记者从发布会上了解到，发挥基本医疗保险主体保障作用，我国统一城乡居民医保制度，整体提高农村居民待遇水平，政策范围内住院费用报销水平接近70%；在做好住院保障的基础上，全面建立城乡居民高血压、糖尿病患者门诊用药保障机制。樊卫东说，符合条件的门诊“两病”用药报销比例均达到50%以上。
在普惠性提高大病保险待遇水平基础上，我国对贫困人口执行起付线降低50%、报销比例提高5个百分点、全面取消封顶线的倾斜支付政策。2019年，全国大病保险惠及316.3万贫困人口。
有了前两重保障，还有医疗救助来“托底”。贫困群众经基本医保、大病保险补偿后的年度救助限额内政策范围内个人自付住院医疗费用救助比例不低于70%，对负担仍较重的还进一步加大救助力度。
“2018年以来，医保扶贫政策累计惠及贫困人口4.8亿人次，帮助减轻医疗负担近3300亿元，助力近1000万户因病致贫群众精准脱贫。”国家医保局副局长陈金甫说，通过开展三重保障制度、加大深度贫困地区资金的倾斜投入等多项工作，我国建成了世界上规模最大的基本医疗保障网，发挥了最大范围的防贫减贫作用。
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