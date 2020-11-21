上海新增2例本地新冠肺炎确诊病例
新华社上海11月20日电（记者袁全）上海市疫情防控工作领导小组办公室发布信息，上海新增2例本地新冠肺炎确诊病例，正全面开展流行病学调查。
20日下午，浦东新区卫健委报告两例疑似新冠肺炎病例。病例1，男，39岁；病例2，女，34岁，两者系夫妻关系。因先后出现发热，到医院发热门诊就医，即被隔离排查。今晚21时，经市疾控中心新冠病毒核酸检测，结果均为阳性。经市级专家会诊，结合临床、影像学表现和实验室核酸检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例。
市、区相关部门立即行动，已组成联合流调专家队伍，全面开展流行病学调查，正在追踪排查相关人员，对相关人员和环境采取相应的防疫措施。后续排查情况和相关人员的检测结果，将第一时间向社会发布。
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国家卫健委：冬季疫情将处零星散发状态 局部或发生聚集性疫情 11月12日，国务院联防联控机制就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。国家卫健委副主任李斌在会上表示，经多次组织专家对冬季疫情形势进行研判。目前全球新冠肺炎疫情加速蔓延形势下，我国面临境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，加之冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻都不能放松。 【详细】
警惕疫情叠加流感风险 疾控为你划防控重点 当下，全球新冠疫情此起彼伏，秋冬季又是呼吸道疾病高发季节，今年秋冬季或存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。流感和新冠肺炎都是呼吸道传染病，做好流感防控工作，就能极大程度降低新冠风险。陕西疾控来为你划防疫重点。 【详细】
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