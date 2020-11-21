新华社上海11月20日电（记者袁全）上海市疫情防控工作领导小组办公室发布信息，上海新增2例本地新冠肺炎确诊病例，正全面开展流行病学调查。

20日下午，浦东新区卫健委报告两例疑似新冠肺炎病例。病例1，男，39岁；病例2，女，34岁，两者系夫妻关系。因先后出现发热，到医院发热门诊就医，即被隔离排查。今晚21时，经市疾控中心新冠病毒核酸检测，结果均为阳性。经市级专家会诊，结合临床、影像学表现和实验室核酸检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例。

市、区相关部门立即行动，已组成联合流调专家队伍，全面开展流行病学调查，正在追踪排查相关人员，对相关人员和环境采取相应的防疫措施。后续排查情况和相关人员的检测结果，将第一时间向社会发布。