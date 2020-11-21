近千万因病致贫返贫群众脱贫

本报北京11月20日电 （记者熊建）今天举行的国务院新闻办新闻发布会上，国家卫生健康委副主任李斌表示，健康扶贫是打赢脱贫攻坚战的关键举措。国家卫健委围绕基本医疗有保障的目标要求，会同国家医保局、国务院扶贫办等有关部门精准施策，合力攻坚，推动健康扶贫取得了决定性成就。

一是全面改善贫困地区医疗卫生机构设施条件，提升县域医疗卫生服务能力。开展三级医院对口帮扶，实现每个乡镇和每个行政村都有一个卫生院和卫生室并配备了合格医生，贫困地区县医院收治病种中位数已达到全国县级医院整体水平的90%。二是因户因人因病精准施策，推动措施落实到人、精准到病。组织动员全国80多万基层医务人员全面摸清贫困人口患病情况，实施大病集中救治、慢病签约服务管理、重病兜底保障“三个一批”行动计划，有效减轻了贫困人口医疗费用负担，累计分类救治1900多万贫困患者。三是强化健康危险因素控制，推动健康扶贫关口前移。四是统筹推进新冠肺炎疫情防控和健康扶贫。在疫情防控紧要关口，全面控制了疫情的扩散蔓延，实现了确诊病例和疑似病例的快速清零，推动将贫困地区新冠肺炎疫情影响降到最低。

李斌表示，经过努力，健康扶贫攻坚任务接近全面完成，贫困人口基本医疗有保障全面实现，因病致贫返贫问题得到有效解决，累计使近1000万因病致贫返贫贫困户成功摆脱了贫困，为全面打赢脱贫攻坚战作出重要贡献。