王毅在“重建后疫情世界”全球智库大会上发表致辞
本报北京11月20日电 国务委员兼外长王毅20日应邀在“重建后疫情世界”全球智库大会上发表题为《加强团结合作，共创美好未来》的视频致辞。
王毅说，即将过去的2020年，必将载入人类史册。新冠肺炎疫情冲击和百年变局相互叠加，国际形势发展到了一个新的分水岭。人类就是在一次次战胜困难与危机的过程中不断成长、发展起来的。各国需要从灾难中汲取经验教训，在与灾难的斗争中凝聚共识力量，携手为人类社会开创更美好的明天。
王毅表示，各国应当进一步加强团结合作，争取早日彻底战胜疫情；应当进一步加强多边协调，不断完善全球治理体系；要进一步加强开放融通，协力推动世界经济复苏发展；应当进一步加强对话互信，共同维护地区和平发展。
全球智库大会由印度尼西亚外交政策协会于11月20日以线上方式举办。
《 人民日报 》（ 2020年11月21日 04 版）
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