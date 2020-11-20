2020深圳BT（生物技术）产业领袖峰会在深圳开幕

11月18日，2020深圳BT（生物技术）产业领袖峰会（以下简称“BT产业领袖峰会”）在深圳会展中心五楼梅花厅正式开幕。

钟南山院士致辞

张伯礼院士致辞

开幕式前，“共和国勋章”获得者钟南山院士、“人民英雄”国家荣誉称号获得者张伯礼院士通过视频为大会致辞。

艾学峰副市长发表重要讲话

中国工程院院士、中国工程院原副院长樊代明，中国工程院院士、沈阳药科大学原校长姚新生，中国科学院院士陈学思，中国工程院院士夏佳文，深圳市人民政府副市长艾学峰，深圳市人民政府副秘书长吴优等同志出席了本次开幕式。开幕式由吴优副秘书长主持，艾学峰副市长发表了重要讲话。

近两年，中央相继出台了《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案》等政策文件，赋予了深圳新的定位和历史使命。作为建设综合性国家科学中心的主阵地，深圳正积极发展生物医药和生命健康等新产业新业态。今年1月，深圳市出台推动生物医药产业集聚发展“1+3”重磅政策文件，明确在核心技术攻关、重大平台建设、企业集群打造、园区规划布局等方面着力，将深圳打造成为全球知名的生物科技创新中心与生物医药产业集聚地。

本届峰会以“‘峰’在哪里——生物医药技术与安全”为主题，搭建科学与产业发展交流平台，精心策划了包括主题演讲、高端对话、发布会、签约仪式、政策解读、专业论坛等活动在内的多元化内容，邀请了两院院士和国内外知名生物企业家在内的80多位重要嘉宾，围绕生物技术“新风口”、生物安全治理等热点话题进行研讨和分享，旨在助推粤港澳大湾区生物医药领域再上新台阶，为深圳及粤港澳大湾区生物医药产业发展贡献技术力量。

峰会关注当下热点“生物安全治理”及“中药产业发展”，邀请清华大学法学院院长、中国卫生法学会副会长申卫星发表题为“后疫情时代，全球生物安全与中国生物安全法规对策”的主题演讲，从全球生物安全现状出发，探讨中国的应对策略及生物安全法规下的企业创新发展思路；邀请中国工程院院士、沈阳药科大学原校长姚新生发表“从新冠肺炎治疗思考中药发展的战略”的主题演讲，聚焦中医药传承创新，探讨中医药未来发展的战略思考。

为加快建设深圳综合性国家科学中心，共同推动深圳生物医药集聚发展和技术创新，有效提升深圳生物医药产业的核心竞争力，本次峰会上深圳市发展和改革委员会、深圳市市场监督管理局及中国医药工业研究总院签订了三方战略合作框架协议。签约是服务的开始，合作是双赢的基础，战略合作，共享生物技术成就，共赢生物时代未来。

深圳市生物医药产业重大公共服务平台发布会

签约仪式后，在本次峰会上发布了“高性能医疗器械产业关键共性技术研发平台“、“脑解析与脑模拟重大基础设施“平台、“深圳市坪山区实验动物资源与技术研发基地”、“合成生物研究重大科技基础设施”平台、“深圳市工程生物产业创新中心“、“深圳BT产业信息与人才综合服务平台”、“深圳市仿制药质量和疗效一致性评价与标准研究平台”、 “深圳市生物医药安全评价中心”等八大深圳市生物医药产业重大公共服务平台，展示了深圳市补齐生物医药产业链平台短板、打造生物医药产业特色园区取得的成果及下一步规划，旨在完善生物医药公共服务平台建设、弥补产业链空白，为深圳市生物医药产业集聚发展提供有力支撑。

此外，峰会上深圳市龙岗区区委常委谷更军先生为我们介绍了深圳市生物医药产业集聚重点园区之一——宝龙生物药创新发展先导区的规划建设情况，展示了宝龙生物药创新发展先导区在产业发展基础、用地用房保障、周边城市公共服务配套等方面的优势，为更多意向来深投资和发展的生物医药企业提供了硬件支撑。

“峰在哪里——深圳生物技术的下一个五年”高端对话

发布会后进入高端对话环节，主题为“‘峰’在哪里--深圳生物技术的下一个五年”，由“蒲公英”创始人张金巍主持，邀请了国内顶尖科学家，中国工程院院士、中国工程院原副院长樊代明，深圳本土企业代表：深圳信立泰药业总经理叶宇翔、深圳微芯生物董事长鲁先平，复星医药全球研发总裁回爱民，丹瑞生物总经理吴岚林等知名企业家，探讨后疫情时代深圳生物技术发展的新机遇，为深圳打造成为全球生物技术创新高地及生物产业发展策源地建言献策，带来了一场精彩绝伦的知识盛宴。

不同以往，今年的六大板块专业论坛首次邀请了蒲公英、E药经理人、火石创造等全国知名生物医药行业组织及国家高性能医疗器械创新中心、现代中药创新中心等代表性机构等作为承办单位，聚焦创新生物技术、创新药、产业投融资、监管政策、中医药传承、高端医疗器械技术创新、BT+IT融合新基建等领域，围绕当前政策监管、产业发展、技术发展的最新热点和要点进行研讨和分享，旨在加强深圳市乃至全国各类生物医药企业对于前沿知识的了解，促进产业健康的可持续发展。

值得一提的是，由国家高性能医疗器械创新中心承办的论坛五“精创——高端医疗装备融合创新论坛”，邀请了中国工程院院士、中国工程院原副院长樊代明，中国科学院院士陈学思，中国工程院院士夏佳文、美国医学与生物工程院院士张学记、中国科学院深圳先进技术研究院院长樊建平、国家高性能医疗器械创新中心主任郑海荣等重量级嘉宾，共同研讨如何突破高端医疗器械技术创新的关键环节，为深圳乃至全国高端医疗器械产业发展建言献策。同时，论坛举行了2021中国医疗器械高端培育大赛启动仪式。

深圳已连续成功举办了六届BT产业领袖峰会，为全国生物医药领域提供了高端专业的交流平台，得到了社会各界的广泛认可，对于加速产业、科技、资本大融合与大发展，服务深圳生物医药新经济发展起到了重要支撑作用。在中央提出支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区背景和粤港澳大湾区建设的新机遇和新形势下，BT领袖峰会进一步加强学术交流、政策研讨和产业合作，促进产业健康成长，引领经济转型升级，助力大湾区建设成具有世界影响力的生物医药产业高地。