秦皇岛市第二医院：“党建和创”我们一直在路上

11月19日，秦皇岛市第二医院第三党支部和中共中国移动通信集团公司昌黎分公司党支部齐聚五峰山，共同开展“党建和创”交流学习活动。

今年“七一”前后，秦皇岛市第二医院第三党支部和中共中国移动通信集团公司昌黎分公司党支部签署了“党建和创”倡议书。从此开启了秦皇岛市第二医院创新基层党建工作的新模式。

11月19日，经过了事先严密的筹划和准备工作之后，两个党支部再次齐聚五峰山下，听着红色歌曲开始了共同学习交流之路。

活动中，大家首先为伟大的革命先烈李大钊同志敬献花篮，然后一起重温了入党誓词，随后参观了李大钊故居。参观过后，两个党支部共同分享了近期党建工作的新气象和新的经验。初冬的风虽带着丝丝寒意，但大家学习先烈精神和渴望合作共赢的心却滚烫而新鲜，并表示期待下一次的共同学习。

通过本次“党建和创”活动，打破了固有的思维模式，通过更加大胆的创新、探索、实践，给党员队伍注入了新的活力，切实激发了党员队伍干事的积极性和主动性。（秦皇岛市第二医院供稿）