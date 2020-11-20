秦皇岛市第二医院：“党建和创”我们一直在路上
11月19日，秦皇岛市第二医院第三党支部和中共中国移动通信集团公司昌黎分公司党支部齐聚五峰山，共同开展“党建和创”交流学习活动。
今年“七一”前后，秦皇岛市第二医院第三党支部和中共中国移动通信集团公司昌黎分公司党支部签署了“党建和创”倡议书。从此开启了秦皇岛市第二医院创新基层党建工作的新模式。
11月19日，经过了事先严密的筹划和准备工作之后，两个党支部再次齐聚五峰山下，听着红色歌曲开始了共同学习交流之路。
活动中，大家首先为伟大的革命先烈李大钊同志敬献花篮，然后一起重温了入党誓词，随后参观了李大钊故居。参观过后，两个党支部共同分享了近期党建工作的新气象和新的经验。初冬的风虽带着丝丝寒意，但大家学习先烈精神和渴望合作共赢的心却滚烫而新鲜，并表示期待下一次的共同学习。
通过本次“党建和创”活动，打破了固有的思维模式，通过更加大胆的创新、探索、实践，给党员队伍注入了新的活力，切实激发了党员队伍干事的积极性和主动性。（秦皇岛市第二医院供稿）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
国家卫健委：冬季疫情将处零星散发状态 局部或发生聚集性疫情 11月12日，国务院联防联控机制就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。国家卫健委副主任李斌在会上表示，经多次组织专家对冬季疫情形势进行研判。目前全球新冠肺炎疫情加速蔓延形势下，我国面临境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，加之冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻都不能放松。 【详细】
警惕疫情叠加流感风险 疾控为你划防控重点 当下，全球新冠疫情此起彼伏，秋冬季又是呼吸道疾病高发季节，今年秋冬季或存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。流感和新冠肺炎都是呼吸道传染病，做好流感防控工作，就能极大程度降低新冠风险。陕西疾控来为你划防疫重点。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn