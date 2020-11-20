2020卫生健康行业新媒体运营交流会暨人民健康通讯员培训班即将召开
为进一步助力各地公立医疗卫生机构宣传科普工作能力提升，促进卫生健康行业新媒体运营发展，人民网·人民健康将联合相关单位于12月2日-3日在北京举办“拥抱新媒体 赋能卫生健康宣传”2020卫生健康行业新媒体运营交流会暨人民健康通讯员培训班。
据介绍，交流会将围绕公立医疗机构科普传播进行深入探讨，并邀请相关专家开展培训。培训内容包含医院宣传工作中如何发挥新媒体作用；新媒体运营的风险防范；微信、短视频及直播运营技巧等课程。
培训课程：
报名时间：即日起至12月1日
联系人：程老师 13161637987 010-65367951
报名方式：
填写电子报名表发送至邮箱yyfwpt@people.cn
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
国家卫健委：冬季疫情将处零星散发状态 局部或发生聚集性疫情 11月12日，国务院联防联控机制就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。国家卫健委副主任李斌在会上表示，经多次组织专家对冬季疫情形势进行研判。目前全球新冠肺炎疫情加速蔓延形势下，我国面临境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，加之冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻都不能放松。 【详细】
警惕疫情叠加流感风险 疾控为你划防控重点 当下，全球新冠疫情此起彼伏，秋冬季又是呼吸道疾病高发季节，今年秋冬季或存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。流感和新冠肺炎都是呼吸道传染病，做好流感防控工作，就能极大程度降低新冠风险。陕西疾控来为你划防疫重点。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn