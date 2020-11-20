2020中国（银川）医疗健康产业高质量发展论坛在银川举行 陈竺发表视频讲话

11月19日，由欧美同学会（中国留学人员联谊会）、银川市人民政府主办的2020中国（银川）医疗健康产业高质量发展论坛在宁夏回族自治区银川市开幕。全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长、中国科学院院士陈竺发表视频讲话。

陈竺发表视频讲话

论坛现场

宁夏回族自治区党委副书记、银川市委书记姜志刚，宁夏回族自治区政府副主席刘可为，中国工程院院士、浙江大学教授、博士生导师李兰娟，国家卫健委科教司监察专员刘登峰，国家中医药博物馆馆长杨荣臣，银川市委副书记、市长杨玉经等出席论坛开幕式。开幕式由欧美同学会党组书记、秘书长王丕君主持。

本次论坛旨在全面把握新发展阶段的新任务、新要求，坚定不移贯彻新发展理念，助力构建新发展格局，助力宁夏及银川经济高质量发展，广邀国内海归产业精英人才，以共建欧美同学会海归小镇（银川·医疗健康）为抓手，共同探讨后疫情形态下我国医疗健康产业的市场机会和投资选择，聚焦新基建下的医疗健康产业链创新发展，通过将国家所需、地方所求与留学人所长有机结合，在银川作出医疗健康产业可持续发展、高质量发展的有益探索。

陈竺指出，欧美同学会与银川市政府联合举办中国医疗健康产业高质量发展论坛，广聚国内海归产业精英人才，共同深入探讨后疫情形态下医疗健康产业的市场机会和投资选择，聚焦新基建下的医疗健康产业链创新发展，具有重要现实意义。希望广大留学人才在这里能够思想碰撞、共同发展，在欧美同学会海归小镇安家落户。

陈竺对广大留学人员提出三点希望：第一，坚持科技创新，持续引领产业技术进步；第二，坚持共享共赢，持续构建新发展格局；第三，坚持优势互补，持续助力国家战略发展。

开幕式上，刘可为、刘登峰、杨玉经分别致辞。李兰娟、杨荣臣、国药集团中国生物技术股份有限公司董事长杨晓明先后作了主旨演讲。

李兰娟作主旨演讲

本次论坛为期两天。除主论坛外，还设置了“企业论市”和“专业论势”两场分论坛。来自医疗健康界的多位知名专家学者和医疗企业代表分别围绕“后疫情形态下医疗健康产业的市场机会和投资选择”和“聚焦新基建下医疗健康新基础产业链的维度解析”两大主题，展开思想碰撞和观点分享。

论坛现场

2020中国医疗健康产业高质量发展论坛由苏银产业园管理委员会、中共银川市委统战部、银川市卫生健康委员会联合承办。宁夏回族自治区有关部门和厅局负责同志，银川市委、市政府负责同志，欧美同学会地区分会、国别分会及医师协会等专业协会会员代表，宁夏回族自治区、银川市医疗机构，医药健康企业和院校代表共计500余人参加论坛。（来源：欧美同学会《留学生》杂志）