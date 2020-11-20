研究显示怀孕有助降低女性患子宫内膜癌风险

据新华社悉尼11月19日电（记者陈宇） 澳大利亚科研人员的一项新研究发现，怀孕有助于降低女性患子宫内膜癌的风险，怀孕次数越多，患这种癌的风险越小，即使是中途流产，同样有一定的保护效果。

澳大利亚伯格霍弗医学研究所的科研人员在新一期《国际癌症杂志》上报告说，他们分析了全球30项相关研究获得的怀孕数据，分析对象包括近1.7万名患有子宫内膜癌的女性和近4万名从未患过该病的女性。

主导这项研究的佩妮洛普·韦布教授说，统计数据显示，在一定的怀孕次数内，每增加一次足月怀孕，就能使女性患子宫内膜癌的风险降低约15%；如果单次怀孕以流产告终，也能使女性患这种癌的风险降低7%左右；诞下双胞胎或多胞胎并不能额外降低患该癌的风险。

韦布表示，有必要对这项研究反映出的保护效应做进一步探究，从中甄别出降低子宫内膜癌风险的关键因素，助力攻克这一癌症。