江苏宿迁推行信访诉求“分级诊疗”机制

江苏省宿迁市泗洪县魏营镇村民陈兰（化名）紧锁的眉头终于舒展了。

原来，陈兰家的一块承包地在2016年被征用，当地政府按有关规定和当地的土地流转费标准，给予了她家补偿。后来，陈兰觉得补偿太少，要求增加补偿，并与村里签订长期的土地流转合同，但未能如愿，于是，她多次向上级部门信访。在县信访局的督促下，魏营镇政府成立工作专班，研究化解该信访问题的办法，派专人先后两次找到在外地打工的陈兰，面对面做思想工作，协商处理事宜，随后与村组织沟通协调，最终使陈兰的合理诉求得到了满足。

宿迁市信访局负责人介绍，近年，该市在全市农村建立了矛盾纠纷“分级诊疗”体系，形成了“基层首诊”“乡级会诊”“县级终诊”“市级督诊”工作模式。以乡镇一级为例，乡镇信访工作联席会议对村级转送的信访矛盾纠纷及时进行分类处理；广泛建立小村理事会、乡贤评议庭等群众自治组织，参与信访问题化解处置，以群众信得过的身边人帮助群众解心结、破难题。今年以来，乡级共化解了1900余件信访矛盾诉求。

“县级终诊”的效率也明显提高。今年7月，有农民和卡车司机反映，位于宿豫区的张家港大道部分路段严重破损，影响了行车安全和农产品进城，希望早日改善路况。获悉这一情况后，宿豫区委、区政府十分重视，马上与市有关部门对接，把张家港大道的规划设计改造纳入宿迁城区交通快速路网规划，“工程时间表已经排定，不久的将来，张家港大道一定会成为一条漂亮的城市主干道。”宿豫区信访局负责人说。

笔者了解到，宿迁市推行“分级诊疗”机制以来，涉农信访诉求都得到了逐级过滤化解，基本实现了小事不出村、大事不出乡、重大疑难复杂矛盾不出县区。今年6月，该机制入围由人民网、中央党校（国家行政学院）社会和生态文明部联合征集的2020全国“创新社会治理典型案例”。（丁彬）