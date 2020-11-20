小事不出村、大事不出乡、重大疑难复杂矛盾不出县区
江苏宿迁推行信访诉求“分级诊疗”机制
江苏省宿迁市泗洪县魏营镇村民陈兰（化名）紧锁的眉头终于舒展了。
原来，陈兰家的一块承包地在2016年被征用，当地政府按有关规定和当地的土地流转费标准，给予了她家补偿。后来，陈兰觉得补偿太少，要求增加补偿，并与村里签订长期的土地流转合同，但未能如愿，于是，她多次向上级部门信访。在县信访局的督促下，魏营镇政府成立工作专班，研究化解该信访问题的办法，派专人先后两次找到在外地打工的陈兰，面对面做思想工作，协商处理事宜，随后与村组织沟通协调，最终使陈兰的合理诉求得到了满足。
宿迁市信访局负责人介绍，近年，该市在全市农村建立了矛盾纠纷“分级诊疗”体系，形成了“基层首诊”“乡级会诊”“县级终诊”“市级督诊”工作模式。以乡镇一级为例，乡镇信访工作联席会议对村级转送的信访矛盾纠纷及时进行分类处理；广泛建立小村理事会、乡贤评议庭等群众自治组织，参与信访问题化解处置，以群众信得过的身边人帮助群众解心结、破难题。今年以来，乡级共化解了1900余件信访矛盾诉求。
“县级终诊”的效率也明显提高。今年7月，有农民和卡车司机反映，位于宿豫区的张家港大道部分路段严重破损，影响了行车安全和农产品进城，希望早日改善路况。获悉这一情况后，宿豫区委、区政府十分重视，马上与市有关部门对接，把张家港大道的规划设计改造纳入宿迁城区交通快速路网规划，“工程时间表已经排定，不久的将来，张家港大道一定会成为一条漂亮的城市主干道。”宿豫区信访局负责人说。
笔者了解到，宿迁市推行“分级诊疗”机制以来，涉农信访诉求都得到了逐级过滤化解，基本实现了小事不出村、大事不出乡、重大疑难复杂矛盾不出县区。今年6月，该机制入围由人民网、中央党校（国家行政学院）社会和生态文明部联合征集的2020全国“创新社会治理典型案例”。（丁彬）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
国家卫健委：冬季疫情将处零星散发状态 局部或发生聚集性疫情 11月12日，国务院联防联控机制就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。国家卫健委副主任李斌在会上表示，经多次组织专家对冬季疫情形势进行研判。目前全球新冠肺炎疫情加速蔓延形势下，我国面临境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，加之冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻都不能放松。 【详细】
警惕疫情叠加流感风险 疾控为你划防控重点 当下，全球新冠疫情此起彼伏，秋冬季又是呼吸道疾病高发季节，今年秋冬季或存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。流感和新冠肺炎都是呼吸道传染病，做好流感防控工作，就能极大程度降低新冠风险。陕西疾控来为你划防疫重点。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn