筑牢疫情防控医废安全屏障 上海儿童医学中心打造医废智慧管理 

当前，我国医疗废物的产生量逐年增加，疾病防控及环境风险也随之增大。特别是新冠疫情爆发以来，医疗废弃物的安全处置直接事关疫情防控总体形势。近日，上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心（以下简称“儿中心”）打造了医疗废弃物全流程闭环管理解决方案，利用智慧化手段实现医疗废弃物院内信息化、智能化、可视化，一举打造了后疫情时代医疗废弃物处理的"上海模式"。

随着医疗废物处置工作的全面开展，医疗废物在处置过程中不断面临着新情况，新问题和新要求。上海儿童医学中心副院长张马忠表示，医疗废弃物安全处置是阻断疫情蔓延的重要环节，重大疫情期间，由于医疗废物产生量急剧增加，常态下的医疗废物收集，转运，处置能力无法满足需要，他表示，根据实际情况，医院配备了医疗废物智能转运车，该转运车包括内部运送工具、称重、数据采集、现场打印、电子签名、网络等，让医疗废物处理具有实时采集、自动存储、及时显示，自动传输等功能，以实现全流程监控。智能转运车的使用，让医疗垃圾采集朝着合法合规，高效便捷，全流程追溯监管且安全有保障的目标发展。

上海儿童医学中心总务科主任杨杰介绍，医疗废弃物全流程闭环管理系统通过智能转运车、信息化管理系统和智能物联套件真正实现360°安全监管无死角，让医废管理实现智能化。首先，通过全流程业务信息化管理系统，从废弃物收集开始就让每一袋医疗废弃物在‘出生’的时候都有属于自己的标签，并贯穿它在医院的整个生命周期包括称重、转运、暂存、异常报警、全程追溯等环节，一举实现了院内全流程标签化信息管理；其次，以智能医废转运车为载体，深度优化传统业务流程中的痛点，医废车自带电子助力帮助节省力气、提高处置效率，自动签到、人脸交接降低医废感染几率、真正实现无接触工作，语音播报、异常提醒则让流程更规范，业务更高效；在终端，可视化电子屏提供多维统计分析图表，医院内产生了多少废弃物、实时推送，让管理指标化，如果医疗废弃物发生遗失、损坏，系统还能异常报警，实现业务可视化、监管移动化。

张马忠指出，绝大多数医疗处置单位缺乏应对突发疫情情况下的应急能力和好的联动机制。传统的业务模式采用纸质交接单流转，无医疗废弃物电子台账，科室交接不规范，未实现一袋一标签，手动统计汇总上报，费时费力，数据准确性和时效性难保证，无法有效实现全流程信息化可追溯监管。通过医疗废弃物全流程闭环管理系统一方面提高了医疗废弃物处理的安全系数，另一方面，不仅规范了业务人员的行为，提高了业务人员的工作效率，同时还优化了管理流程，扩大了监管半径，有效的规避了潜在的安全风险，最大限度的保障了医疗废弃物在院内的全流程转运安全。

“上海儿中心作为一所集医、教、研于一体的三级甲等儿童专科医院，现有科室污物间49处，业务人员2名，日产医疗废弃物约1.5吨，医疗废弃物信息化系统已正式投入使用。”张马忠说，通过医院各级领导的大力支持和帮助，上海儿中心的医疗废弃物全流程闭环管理解决方案充分满足上海市医疗卫生机构内部医疗废物管理系统的要求，还能更加安全、高效的帮助医院实现医废的分类、收集、转运、入库、出库等环节上的信息化监管，有效规范业务流程，规范医废的电子台账，确保医废在院内的安全、可追溯监管。

据悉，该方案还能有效提高对突发事故处理的应变能力，有效控制医疗废物和事故造成的对人体和环境的危害。做到事前预警、事中告警、事后追溯。实现医疗废弃物信息化监管的闭环管理，规范业务流程，杜绝潜在的安全隐患，防范于未然。