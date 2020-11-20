远离慢阻肺 从戒烟开始

新华社郑州11月18日电（记者王烁）11月18日是世界慢阻肺日。根据最新流行病学调查数据显示，我国慢阻肺患者人数近1亿人，40岁以上成人慢阻肺发病率高达13.7%，相当于40岁以上居民中，每8人就有一个是慢阻肺患者。慢阻肺已经成为除高血压、糖尿病以外最常见的慢性疾病，而吸烟是慢阻肺最大的风险因素。

慢性阻塞性肺疾病简称慢阻肺，是最常见的慢性呼吸系统疾病。

专家提醒，慢阻肺是一种不能根治的慢性疾病，随着急性加重的次数增加，肺功能逐渐减弱，出现气短加重，甚者穿脱衣服、刷牙、洗脸都有困难。慢阻肺具有高患病率、高致残率、高病死率的特点，严重影响中老年患者的预后和生活质量，造成沉重的医疗负担。

“目前，公认吸烟是慢阻肺的最大风险因素，且吸烟量越大、吸烟年限越长、开始吸烟年龄越小，慢阻肺发病风险越高。”河南省人民医院呼吸与重症医学科副主任医师张茜茜说，超过２０％的吸烟者会发展成为慢阻肺患者，而长期吸“二手烟”者，患慢阻肺的风险将增加４８％。因此，戒烟是预防慢阻肺的主要方法。

专家建议，慢阻肺早发现早治疗至关重要，40岁及以上人群伴有慢阻肺主要症状、吸烟史、职业粉尘暴露史、化学物质接触史、生物燃料烟雾接触史、有慢阻肺家族史等是慢阻肺的高危人群，建议每年进行一次肺功能检查。冬季是慢阻肺急性加重及并发症出现的高发季节，应预防感冒提前注射疫苗，注意保暖，锻炼耐寒能力。