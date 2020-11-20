贵州全面消除农村贫困地区健康服务“空白点”
新华社贵阳11月18日电（记者李惊亚）过去，贵州部分山区没有村卫生室或缺乏合格的乡村医生，导致农民看病难、看病贵问题突出。近年来，贵州持续提升贫困地区医疗卫生服务能力，通过培养合格的乡村医生、建设远程医疗体系等方式，全面消除农村健康服务“空白点”。
记者从贵州省卫健委了解到，截至目前，贵州每个乡镇均建成1所政府办卫生院且至少有1名合格的执业（助理）医师或者全科医师，每个行政村均有1个卫生服务机构且至少有1名合格的乡村医生。通过推进县医院能力建设、“县乡一体、乡村一体”机制建设，消除乡村两级医疗卫生机构和人员“空白点”。
贵州已全面建成省市县乡四级远程医疗服务体系，实现远程医疗县县通、乡乡通。自2016年6月以来，全省远程医疗服务总量达162万例次，通过远程医疗累计节约医保与群众自付医疗费用及群众外出就医产生的交通、食宿、误工等生活费用约6.1亿元。
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