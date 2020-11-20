日本单日新增新冠确诊病例数再创纪录
郑伟
新华社东京11月19日电（记者华义）据日本广播协会电视台统计，截至当地时间19日20时30分（北京时间19时30分），日本当日新增新冠确诊病例2377例，再创疫情暴发以来新高，累计确诊125921例；新增死亡病例16例，累计死亡1950例。首相菅义伟呼吁民众聚餐时安静用餐，就餐间隙戴上口罩。
日本全国新增新冠确诊病例数连续两天超过2000例，东京都、大阪府、北海道、千叶县等多地19日新增病例数也创新高。其中东京都单日新增确诊首次超过500例，达534例，累计确诊36256例。
东京都19日将新冠疫情警戒级别提升至最高等级4级，这意味着疫情正在扩散。东京都知事小池百合子说，东京都设想了单日增加1000例病例的情况并为此做了准备，希望民众不要松懈，做好预防感染措施。
据日本厚生劳动省19日统计，日本新冠确诊病例中已有106954人出院或结束隔离，现有重症患者280人。核酸检测人数较前一日增加约3.6万，累计检测人数约314.3万。
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