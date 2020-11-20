韩国首都出台防疫新措施
新华社首尔11月19日电（记者陆睿 耿学鹏）韩国首尔市19日零时起将保持社交距离防疫级别从1级上调至1.5级，暂定维持两周。首尔市政府当天宣布多项新措施，以强化疫情防控，减少社区传播。
首尔市代理市长徐正协表示，近一周韩国首都圈日均新增新冠确诊病例125.6例，其中首尔市病例约占59.8%，疫情呈持续加重之势。他介绍说，保持社交距离防疫级别提升至1.5级后，首尔市政府将采取3大措施：提高公共设施防疫标准、加强日常生活防疫力度、强化宣传与督查。
根据防疫新规，首尔市娱乐场所内禁止跳舞；每天21时后推销人员不得上门推销产品；KTV内禁止饮食并限制入场人数，每4平方米营业面积只允许容纳1人；室内演出场所禁止饮食等。
因新冠疫情反弹，韩国政府17日宣布，将首尔、仁川、京畿道等首都圈地区及江原道部分地区的保持社交距离防疫级别从1级上调至1.5级。其中首尔和京畿道的起始上调时间是11月19日零时；仁川自11月23日零时起上调该防疫级别；江原道可视不同地区疫情轻重，自主决定其下辖哪些地区须将防疫级别上调至1.5级。
据韩国疾病管理厅统计，当地时间11月18日0时至24时，韩国新增新冠确诊病例343例，累计确诊29654例；新增死亡2例，累计死亡498例；累计治愈26098例。
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