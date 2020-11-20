让老区群众安居安康安心（全面建成小康社会“百城千县万村调研行”）

井冈山下，移民户杨小和的新房拔地而起，山沟沟里苦了半辈子，如今挪穷窝、拔穷根、脱贫奔小康；赣江水畔，五保户肖金根住进了医养结合养老院，一分钱不花，就能享受24小时医疗照护；吉安城郊，贫困户胡光华、刘花两口子培训上岗后，成为双职工，月薪过万元……

江西吉安是原中央苏区的重要组成部分，近年来，吉安各级党委和政府扎实推进易地搬迁、新型养老和就业扶贫等民生工程，老区群众过上了安居、安康、安心的好日子。

48466名群众易地搬迁

“雷公坳，雷公坳，雷公来了绕三绕。”井冈山市雷公坳组自然条件恶劣，海拔近千米，夏秋多暴雨，滑坡、泥石流也常常不期而至。57岁的杨小和在这里生活了半辈子，一家四口人就靠八分冷水田过活。

搬出深山拔穷根，打响攻坚当头炮。吉安将易地扶贫搬迁作为改善偏远山区贫困群众生产生活的重要抓手，自2013年全面启动以来，相继在全市建设了218个集中安置点，为雷公坳组32户村民规划设计的惠源移民新村就是其中之一。易地搬迁按照“集中规划、分户自建”方案实施，每位移民可享受4000元建房补助及银行低息贷款优惠，道路、水电等基础设施由政府统一配套。

“搬出穷山沟，住到镇里头，征地不交钱，建房有补贴。”杨小和打心底里乐意，却仍有牵挂：老宅、水田和40多亩林地还在山上，搬迁之后咋办？井冈山市及时出台政策，明确移民搬迁群众原有的房屋、耕地、山林等权属保持不变，同时多方协调政策指标，对雷公坳组的90亩耕地实施退耕还林，相继将1100亩林地纳入天然林保护工程补助范围。村民有了固定收入，心里更踏实。

走进惠源移民新村，房屋错落有致。杨小和家的三层小楼就坐落在街心公园旁，屋内窗明几净，电器一应俱全。镇里介绍杨小和到家附近的瓷厂工作，月收入2500元不成问题。

2013年以来，吉安市累计投入资金7.3亿元，易地搬迁安置群众11681户48466人，一个又一个安居梦想在红土地上成为现实。

103家医疗机构开展医养服务

夜色如墨，吉安市青原区光荣敬老院一片静谧。年逾七旬、双目失明的肖金根下床上洗手间，脚底一滑摔倒在地。

没过几分钟，例行查房的护工肖招兰就发现了异常，立即喊来在敬老院值班的吉安中西医结合医院骨科医生刘小豹，为肖金根检查伤情。随后救护车赶到，肖金根被及时送往医院。“多亏了这些住在敬老院的医生们，帮老汉我捡了一条命回来。”肖金根逢人便要夸上两句。

医生缘何住进敬老院？这得益于吉安市试点开展的“医养结合”新模式。“养老院看不了病，医院养不了老”，吉安市便引导医务人员到养老机构开展服务，并鼓励有条件的医疗机构对养老院进行托管，通过“以医管养”实现“以医融养”。2015年，青原区光荣敬老院与吉安中西医结合医院签署托管协议，养老服务成为公立医院的“责任田”。

政府穿针引线，医养无缝衔接。借助优势资源，光荣敬老院相继建起门诊、药房、护理中心、康复训练室，并为老人建立健康档案。医院不仅每周选派专家上门坐诊，还为敬老院配备了专职医护人员，提供全天候医疗保障服务。需入院治疗的老人可享受绿色通道便利。

目前，吉安已有103家医疗机构与养老机构签订协议，建立医养协作关系，为越来越多银发老人筑起安康家园。

1717个扶贫经营主体提供就业机会

斜阳脉脉，流水线上的胡光华、刘花两口子十指翻飞，黄豆粒大小的精密元器件鱼贯而出。

夫妻俩还没下班，5岁的女儿已放学，但大人小孩都不着急。此时，吉安高新技术产业开发区已安排专人专车，将职工子女集中接送至园区的四点半托管课堂。

胡光华家所在的梅塘镇西湖村是吉安县最偏僻的村子之一。父亲突患脑瘤，胡光华掏空了积蓄，小两口也因此戴上了贫困帽。日子怎么过？村干部上门动员，夫妻俩都进了园区务工。

就业是最大的民生。吉安市各级人社部门以技能培训为抓手，引导企业在产业扶贫中送岗上门。2012年以来，吉安市1717个扶贫经营主体累计提供就业机会25万余个。起初，与不少困难群众一样，胡光华虽动心也不放心：“没技术咋办？到哪里住宿？孩子谁接送？”

吉安市多措并举打消群众顾虑。2015年，胡光华进厂上班。园区集中开展技能培训，零基础包教包会；免费提供公寓式宿舍，可拎包入住；四点半托管课堂设施齐全，专人专车接送孩子；吉安每年还补贴390万元，拓展了直达乡镇的周末班线，只需两元钱，胡光华就能从厂门口坐车回到30里外的西湖村。

“工作顺心，生活舒心，我们在这里过得安心。”胡光华夫妻俩每月工资总共有1万多元，还清了外债，甩掉了贫困帽。最满意的是园区便利的生活条件，占地8万多平方米的职工之家毗邻厂区，聚集大小商铺38家，为3万余名员工提供一站式生活服务。“咱一个庄稼汉，也过上了城里人的好生活。”对未来的生活，夫妇俩充满期待。

《 人民日报 》（ 2020年11月20日 04 版）