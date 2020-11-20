做廉洁自律的模范（人民论坛）

“一个人廉洁自律不过关，做人就没有骨气。”一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，不仅是反腐败斗争的基本方针，也是新时代全面从严治党的重要方略。为官从政必须严格要求自己，努力做廉洁自律、廉洁用权、廉洁齐家的模范。

清廉是福，贪欲是祸。拒腐防变不是一件容易的事情，党的干部任何时候都不能放松对自己的严格要求，任何时候都要稳得住心神、管得住行为、守得住清白。慎始慎终，好的开端非常重要。在严以律己和廉洁从政问题上，年轻干部尤其要时时刻刻、事事处处都有一根弦，牢牢管住、管好每一个可能出现问题的地方，让清廉伴随一生，用廉政造福人民。

“全面从严治党首先要从政治上看”。政治建设是党的根本性建设，政治能力是干部干好工作所需的第一位的能力。年轻干部要自觉加强政治历练，增强政治自制力，始终做政治上的“明白人”“老实人”。铁的纪律，首要是政治纪律。每一个党员对党的政治纪律和政治规矩都要心存敬畏、严格遵守，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。

从内在上说，能不能廉洁自律，是由世界观、人生观、价值观所决定的，说到底是个修养问题、党性问题。大量事实说明，年轻无权时就把名利看得重的人，担任重要领导职务后，往往很容易被腐败击倒。年轻干部在名利上一定要淡化，暂时的名利算不了什么，只有严格要求、扎实工作、强化修养，才能在履职尽责中释放才能，在服务对象和群众心中留下良好印象。淡泊名利、清爽做事，是对各级领导干部工作和生活作风的具体要求，也是人民群众评判一个干部是否值得信赖的重要依据。

《关于新形势下党内政治生活的若干准则》明确规定，“领导干部特别是高级干部必须注重家庭、家教、家风”。家庭、家教、家风不是个人小事、家庭私事，是领导干部作风的重要表现。家里什么事情都不管，既失去了关爱之情，也丢掉了管理之责。切实做到廉洁自律、廉洁齐家，必须重视家人亲友管理，尽到严格家风和家教的责任。哪些能做、哪些不能做，哪些人能见、哪些人不能见，哪些地方能去、哪些地方不能去，无论对自己还是对家人都要有明确要求。家人亲友的形象体现着领导干部的形象，家人亲友的自律映射着领导干部的自律，对此必须更加重视。

“不能胜寸心，安能胜苍穹”。年轻干部行得端、走得正，外在靠规范约束，内在靠信念引领。涵养纪律意识、道德操守，明纪以自守，怀德以自重，保持坚定的理想信念，砥砺严肃的生活作风，培养健康的生活情趣，才能防止歪风邪气近身附体，才能行稳致远、有所作为，不辜负党和人民的信任和期望。

《 人民日报 》（ 2020年11月20日 04 版）