价格透明更暖心（记者手记）
李红梅
均价从1.3万元左右砍到约700元，国家级集中带量“砍价”，力度之大，令人惊叹。更为难得的是，降价同时保质，这场“砍价”精心又暖心！
集中采购，通俗地说就是团购，在商品同样质量的情况下，用规模效应将商品成本摊平摊薄。厂家薄利多销，每件产品价格可以实现大幅下降。但是，高值医用耗材的“砍价”难度很大。除了耗材结构不统一、质量标准难统一之外，高值医用耗材价格比较高，像心脏支架单个价格已超万元，使用量如果不够大，也不足以“砍”出最优价。
国家医保局选定一品一策的办法，即按照每一种耗材的特点，量身定制招采规则，确保降价保质。比如，心脏支架招采按照注册证招采，让医疗机构自主报量。这种设计以国家质量监管、临床使用为保证，用全国2408家医疗机构真实用量做砝码，再加上各类配套的奖惩、激励制度，一举将价格砍到“地板价”。
“砍价”之后，心脏支架变得“亲民”，大量装不起支架的患者将得到更有效的救治，造福千万家庭。医药行业靠回扣销售之路被封死，高值耗材价格更透明。希望此类“砍价”再多一些！
《 人民日报 》（ 2020年11月20日 19 版）
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