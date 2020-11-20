杭州提升社区居家养老服务水平

本报杭州11月19日电 （记者窦瀚洋）日前，杭州市发布实施意见，聚焦5类16项任务，将强化居家养老服务基本保障，破解居家养老难困境，让“家门口养老”更方便。

为全面提升社区居家养老服务水平，杭州市将严格落实养老服务设施配建标准，对新建住宅小区将要求按照每百户建筑面积不少于30平方米、每处不少于300平方米的标准配建养老用房；对已建成的住宅小区要求按照每百户建筑面积不少于20平方米、每处不少于200平方米的标准，配套安排居家养老服务用房。

杭州在全市创设电子养老卡，将养老服务补贴打入老年人社保卡（市民卡），可用于居家养老上门服务，今后也可带入各类养老服务机构用于床位费及护理费等。目前已有13.19万老年人开通养老服务专户，累计提供养老服务140余万单。

《 人民日报 》（ 2020年11月20日 14 版）