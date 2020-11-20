联合国儿基会警告新冠疫情或对儿童造成深远影响
新华社联合国11月18日电（记者王建刚）联合国儿童基金会18日在其发布的报告中警告，新冠疫情可能对儿童造成令人担忧的深远影响，国际社会应当采取措施，避免出现“迷惘的新冠一代”。
这份题为《谨防出现迷惘的新冠一代》的报告，是儿基会发布的首份全面概述新冠疫情对儿童影响的报告。报告指出，新冠疫情对儿童造成了三重威胁：疾病本身的直接后果、基本服务的中断以及贫困和不平等的加剧。
报告发现，截至11月3日，在按年龄分类提供数据的87个国家中，20岁以下儿童和青少年感染病例占这些国家已报告感染病例总数的11%。
儿基会执行主任福尔指出，在新冠大流行的整个延续过程中，一直流传着一种荒诞的说法，即认为儿童几乎不会受到这种疾病的影响。她说：“这与事实大相径庭。”
福尔指出，儿童可能患病并传播该疾病这一基本事实只是新冠大流行的冰山一角。基本服务中断和贫困率飙升对儿童构成的威胁最大。危机持续的时间越长，对儿童的教育、健康、营养和福祉的影响就越深。
报告说，为应对这场危机，儿基会呼吁各国政府和合作伙伴采取多项措施，其中包括确保所有儿童都有学习的机会；保证儿童营养并获得卫生服务，使每个儿童有机会接种疫苗；支持和保护儿童和青少年的心理健康；增加获得安全饮用水的机会、保证环境卫生和个人卫生，扭转儿童贫困加剧趋势等。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
国家卫健委：冬季疫情将处零星散发状态 局部或发生聚集性疫情 11月12日，国务院联防联控机制就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。国家卫健委副主任李斌在会上表示，经多次组织专家对冬季疫情形势进行研判。目前全球新冠肺炎疫情加速蔓延形势下，我国面临境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，加之冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻都不能放松。 【详细】
警惕疫情叠加流感风险 疾控为你划防控重点 当下，全球新冠疫情此起彼伏，秋冬季又是呼吸道疾病高发季节，今年秋冬季或存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。流感和新冠肺炎都是呼吸道传染病，做好流感防控工作，就能极大程度降低新冠风险。陕西疾控来为你划防疫重点。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn