天津市新增4例核酸检测阳性 涉及部分场所已封控
新华社天津11月20日电（记者张建新、栗雅婷）记者刚刚从天津市疾控中心获悉，11月19日晚，4名东疆港区瞰海轩小区人员核酸检测阳性，已转往定点医院进行进一步诊断。
11月10日，在天津市第3例本土无症状感染者（居住于瞰海轩小区）核酸检测呈阳性后，这4名感染者都曾进行核酸检测，结果均为阴性。目前，该小区以及与病例相关的泰达医院等场所均已封控。
此外，自2020年11月20日2时起，将天津东疆港区瞰海轩小区划定为高风险地区。天津市其他区域风险等级不变。
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