新疆喀什地区11月18日4例确诊病例治愈出院
30例无症状感染者解除医学观察
18日，经国家和自治区医疗救治专家组联合会诊评估，喀什地区4例确诊病例符合国家卫生健康委新型冠状病毒肺炎确诊病例出院标准治愈出院；30例无症状感染者解除医学观察，其中喀什地区27例，克孜勒苏柯尔克孜自治州3例。
定点救治医院病区主任朱玉龙介绍，上述确诊病例入院后，在国家和自治区医疗救治专家组的指导下，定点救治医院结合本次疫情的具体特点和情况，采取多种治疗手段，中西医并重，及时对患者治疗方案进行调整和优化。在医护团队全力救治、精心护理下，患者病情持续改善，连续2次以上病毒核酸检测呈阴性，各项化验指标、肺部影像学、体温均正常，符合国家卫生健康委《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第八版）》确诊病例出院标准。
同时，定点救治医院针对无症状感染者病原学指标和肺部影像进行了连续、严密监测，给予营养支持和身体机能恢复。18日，30名无症状感染者身体状况改善，各项指标正常，符合解除医学观察标准。（全媒体记者 晁瑾）
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