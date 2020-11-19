吉林省新冠肺炎疫情情况通报（2020年11月19日公布）
11月18日0-24时，全省无新增境外输入确诊病例。截至11月18日24时，全省连续201天无新增境外输入确诊病例。全省累计报告境外输入确诊病例19例，累计治愈出院19例。
11月18日0-24时，全省无新增本地确诊病例。截至11月18日24时，全省连续115天无新增本地确诊病例。全省累计报告本地确诊病例138例，累计治愈出院136例，病亡2例。
11月18日0-24时，全省无新增无症状感染者。
提醒广大群众，当前“外防输入、内防反弹”形势依然严峻，大家要树牢常态化防控意识，要坚持外出戴口罩、勤洗手、常通风，保持社交距离，不聚餐、不聚集，倡导健康生活方式，食物烧熟煮透，不吃生冷食物，减少疾病感染风险。如出现发热、咳嗽等急性呼吸道症状，要及时到当地定点医疗机构发热门诊就诊。（吉林省卫生健康委员会）
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国家卫健委：冬季疫情将处零星散发状态 局部或发生聚集性疫情 11月12日，国务院联防联控机制就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。国家卫健委副主任李斌在会上表示，经多次组织专家对冬季疫情形势进行研判。目前全球新冠肺炎疫情加速蔓延形势下，我国面临境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，加之冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻都不能放松。 【详细】
警惕疫情叠加流感风险 疾控为你划防控重点 当下，全球新冠疫情此起彼伏，秋冬季又是呼吸道疾病高发季节，今年秋冬季或存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。流感和新冠肺炎都是呼吸道传染病，做好流感防控工作，就能极大程度降低新冠风险。陕西疾控来为你划防疫重点。 【详细】
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