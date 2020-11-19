11月18日广东新增境外输入确诊病例1例
11月18日0-24时，广东省新增境外输入确诊病例1例，来自印度尼西亚。新增境外输入无症状感染者5例， 4例来自伊朗，1例来自伊拉克。以上均为广州报告，在入境口岸或隔离点发现，入境后即被隔离观察。新增出院3例。
截至11月18日24时，全省累计报告新冠肺炎确诊病例1973例（境外输入577例）。目前在院32例。
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国家卫健委：冬季疫情将处零星散发状态 局部或发生聚集性疫情 11月12日，国务院联防联控机制就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。国家卫健委副主任李斌在会上表示，经多次组织专家对冬季疫情形势进行研判。目前全球新冠肺炎疫情加速蔓延形势下，我国面临境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，加之冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻都不能放松。 【详细】
警惕疫情叠加流感风险 疾控为你划防控重点 当下，全球新冠疫情此起彼伏，秋冬季又是呼吸道疾病高发季节，今年秋冬季或存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。流感和新冠肺炎都是呼吸道传染病，做好流感防控工作，就能极大程度降低新冠风险。陕西疾控来为你划防疫重点。 【详细】
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