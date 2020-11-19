福州航空口岸逆势增长　第三季度国际货邮吞吐量同比增长40.87%

人民网福州11月19日电（吕春荣）19日上午，在福建省新冠肺炎疫情联防联控工作第二十七场新闻发布会上。针对记者提问“空中运力大幅萎缩的同时，防疫物资与企业复工复产的产品出口需求井喷，省商务厅（口岸办）如何助力企业复工复产”，福建省商务厅二级巡视员余传富回应称，“今年疫情发生以来，我省努力稳定供应链的决策部署，出台了系列支持航空货运发展政策，努力畅通国际物流通道。”

民航业是全球产业链和供应链的重要支撑，对推动外贸发展至关重要。据统计，到三季度，福建省航空口岸国际货邮吞吐量9.6万吨，其中客改货国际货运航班吞吐量2.78万吨，国际定期货运航班吞吐量5.76万吨；第三季度，福州航空口岸逆势增长，国际货邮吞吐量达5894吨，同比增长40.87%。

对于下一步疫情防控工作部署，余传富介绍，一是推动航空口岸有关单位抓好疫情防控。健全口岸相关部门常态化联防联控机制，严把入境人员卫生检疫，做好“三查三排一转运”，落实全流程闭环管理，抓紧抓实抓细常态化联防联控工作，严防疫情输入。

二是积极扶持国际（地区）航空货运定期航线。落实好省里出台的支持发展国际（地区）货运定期航线政策，持续推动福建省航空口岸现有厦门至洛杉矶、新西伯利亚、东京，福州至中国台北桃园等6条国际定期货运航线稳定运行。同时，努力新增、加密国际（地区）货运定期航线，完善国际（地区）货运定期航线网络。

三是加大“客改货”货运政策扶持力度。“客改货”作为一种临时航空货运方式，在今年疫情发生以来为稳定福建省国际供应链发挥了重要作用。要继续支持福建省航空口岸发展“客改货”货运业务，鼓励航空公司和航空物流企业新增、加密“客改货”国际（地区）货运航线，增加国际航空运力供给。

四是提升通关服务保障能力。积极协调口岸查验部门充实现场查验力量，完善通关业务流程，主动靠前服务企业，加快进口货物口岸验放速度；不断提升货运地面保障能力，协调督促机场口岸运营单位合理安排货运航班时刻、增派地面保障服务人员、完善配套软硬件设施设备；推动机场运营、查验等单位建立合作机制，加强沟通协调，共享航班信息，服务保障关口前移，确保国际航空货运航班运行顺畅。