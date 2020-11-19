福建省交通检疫组：已累计掌握入境涉闽人员50余万人次，查验旅客超2亿人次

人民网福州11月19日电（吕春荣）“截至11月18日，累计掌握入境涉闽人员50.66万人次，累计查验旅客2.18亿人次，对发现的疑似病例按规定进行处置，为我省疫情防控工作打下坚实基础。”在19日上午举行的福建省新冠肺炎疫情联防联控工作第二十七场新闻发布会上，福建省应对新冠肺炎疫情工作领导小组交通检疫组办公室主任、省交通运输厅党组成员、副厅长雷文忠通报近期福建省交通检疫工作情况。

雷文忠表示，福建省交通检疫组认真落实外防输入、内防反弹总体防控策略，具体由省交通运输厅牵头，会同公安、卫健、商务、市场监管、海关等18个单位，组织各地筑牢防止境外疫情输入和防止省内本土反弹的交通检疫防线。

一是抓紧入闽人员信息收集及转运工作。国内方面，密切跟踪国内疫情风险等级变化情况，根据应对疫情工作领导小组要求，同步启动风险等级响应和应对预案，认真抓好来自高中风险地区入闽、返闽人员的追溯和排查追踪，将人员信息及时推送各地市，落实后续跟踪管理和点对点转运等工作。境外方面，强化公安、海警、海事、海洋渔业、交通运输等部门协同联动，继续发挥27个派驻外省工作组的作用，及时做好信息收集、比对、核查和推送工作，按标准规范落实防控措施，严防境外疫情输入。

二是抓实入境货物运输防控。按照国家关于进口冷链食品物流疫情防控和福建省要求，严格做好入境食品、物品装载运输工具及堆存场所的清洁消杀。运输过程实行全程闭环管理，运输途中不得开箱，运输人员或其他人员不得接触冷链货物；切实加强作业人员全过程防护，落实从业人员日常健康监测与核酸检测，做到应检尽检。

三是抓细交通运输常态化防控。运输场站和交通工具方面，交通运输企业按规范扎实做好民航、铁路、道路、水路等客运站的消杀、通风工作，定期定趟落实飞机、火车、客车、公交车、地铁、出租车的清洁消毒，严格组织做好体温监测、口罩佩戴等工作。从业人员方面，强化交通运输各环节工作人员，特别是一线从业人员的应急处置能力，一旦遇到特殊情况，规范高效处置。