福建现具新冠病毒核酸检测能力机构283家 各级定点医院实现全覆盖
人民网福州11月19日电（吕春荣）19日上午，在福建省新冠肺炎疫情联防联控工作第二十七场新闻发布会上，福建省卫健委党组成员、副主任王喜瑛通报了落实今冬明春新冠肺炎疫情防控工作有关情况。
王喜瑛介绍，当前，福建省卫健委将结合福建省正在开展的冬春季新冠肺炎疫情常态化防控巡查，指导各地做好今冬明春疫情防控工作。
一是充实疫情防控力量。加强疫情防控工作专班建设，强化从省应对疫情工作领导小组各工作组直到村居（社区）一级的防控意识，发挥骨干作用，压紧压实“四方”责任。全省已组建疫情防控专家队99支、1053人；流行病学调查队301支、3303人；专业消杀队伍221支、1211人；核酸检测应急队26组、298人，采样队2642支、14144人。
二是提升核酸检测能力。全省现有具备新冠病毒核酸检测能力的机构283家，已实现所有省级医院及各级定点医院、疾控中心核酸检测实验室全覆盖；所有基层医疗卫生机构和二级以上医疗机构全部具备核酸采样能力。加快推进12个城市核酸检测基地建设。建立片区机动支援制度，确保福州、厦门、泉州能在5-7天内完成辖区内常住人口全员核酸检测，其他设区市在相互调配支援的基础上，5-7天内完成全员核酸检测。
三是做好医疗救治准备。全省已设置定点医院91家，市级定点医院床位准备数18982张，每个设区市均选择一家县级综合医院为后备定点医院。各市、县（区）均已选址作为方舱医院设置点。制定并落实省级医疗物资目录储备清单。各地进一步健全完善本辖区医疗物资战略储备机制和滚动轮替制度，科学合理储备医疗物资，重点加强核酸检测试剂的储备和使用轮换，确保医疗机构物资药品储备量至少满足满负荷运转30天需求。
四是强化健康宣传教育。进一步加强疫情防控工作宣传，做好抗疫典型事迹宣传，深入开展爱国卫生运动，加强健康教育和促进，倡导科学佩戴口罩，养成勤洗手、用公筷、不生食、少聚集、不扎堆、一米线等良好卫生习惯。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
国家卫健委：冬季疫情将处零星散发状态 局部或发生聚集性疫情 11月12日，国务院联防联控机制就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。国家卫健委副主任李斌在会上表示，经多次组织专家对冬季疫情形势进行研判。目前全球新冠肺炎疫情加速蔓延形势下，我国面临境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，加之冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻都不能放松。 【详细】
警惕疫情叠加流感风险 疾控为你划防控重点 当下，全球新冠疫情此起彼伏，秋冬季又是呼吸道疾病高发季节，今年秋冬季或存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。流感和新冠肺炎都是呼吸道传染病，做好流感防控工作，就能极大程度降低新冠风险。陕西疾控来为你划防疫重点。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn