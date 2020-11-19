福建加强“人物共防” 强化进口冷链食品疫情防控措施
人民网福州11月19日电（吕春荣）19日上午，在福建省新冠肺炎疫情联防联控工作第二十七场新闻发布会上，福建省卫健委党组成员、副主任王喜瑛介绍，当前国外新冠疫情仍处于高发态势，境外输入确诊病例时有发生，国内部分地区相继报告出现本地确诊病例。福建省积极围绕防控工作重点，抓实“五项措施”，严防疫情输入。
一是，抓实重点人群健康管理。其一，加强境外入闽人员远端防控，抓实登机前5日两次核酸检测阴性证明核验工作，落实航班“熔断”措施。严把入境检疫，加强人员“点对点”转运和信息对接等工作，筑牢远端防控、国门检疫、集中隔离观察、社区防控、哨点监测“五道关口”，实现入境人员从“国门”到“家门”全程闭环管理。其二，抓好高中风险地区入（返）闽人员跟踪健康管理，近期及时根据新疆喀什、天津滨海新区等地发布的高中风险地区信息，第一时间启动相关地区入（返）闽人员排查追踪，依法依规落实核酸检测、医学观察等措施。
二是，抓实进口冷链食品防疫管理。各有关部门按照国务院联防联控机制决策部署，各司其职、通力协作，加强“人物共防”，强化进口冷链食品疫情防控“五全”管理措施，即全批次核酸检测、全过程溯源监管、全过程闭环消毒、全员核酸检测、全民健康教育。其一，落实全批次核酸检测。对进入福建省的进口冷链食品实施集中仓储，经核酸检测阴性后方可配送。其二，落实全过程溯源监管。建立进口冷链食品全过程追溯管理制度，涉及运输、贮存、加工分装、经营销售各环节的单位和个人必须建立进货和批发销售台账，将购销行为信息及时准确录入福建省“一品一码”追溯系统。其三，落实全过程闭环消毒。实施进口冷链食品从入关到消费终端的全过程闭环消毒。其四，落实全员核酸检测。对涉及进口冷链食品的口岸、运输、仓储、冷链加工、市场、零售等一线所有相关从业人员，实施核酸检测“应检尽检”。其五，落实全民健康教育。引导广大群众，特别是进口冷链食品相关从业人员，加强自我防护意识，养成良好卫生习惯。
三是，抓实集中隔离场所管理。严格落实境外人员“14+7”、高风险地区入（返）闽人员集中14天、中风险地区入（返）闽人员居家14天医学观察措施和核酸检测工作。严格落实“一人一间”隔离人员管理，加强集中隔离人员安全服务保障，落实防护措施，防止交叉感染。
四是，抓实医疗机构管理。规范发热门诊的设置和管理，落实发热病人闭环管理的要求，CT等检查做到“专机专用”或“一人一检一消毒”。加强医院感染管理，强化医疗机构感染防控各项措施，重点加强对收治新冠病例定点医院的管理。
五是，抓实多点触发监测预警。组织实施跨部门、跨地区协同监测，强化社区（村居）精准防控，主动开展巡查搜索，及时发现疫情线索，及时报告、规范处置。加强重点人群、重点场所、重点机构管控，进一步落实“应检尽检”的重点人群核酸检测工作。组织做好医疗机构外环境、农贸市场外环境和交通场站等重点部位的抽检和评估。加强快递物品监管和服务行业人员核酸检测，严防疫情经物品输入。
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