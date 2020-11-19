福建省市场监管局：进口冷链食品“三证”齐全，方可入库、投用、销售

人民网福州11月19日电（吕春荣）“加强进口冷链食品的索票索证、进货查验，‘三证’（追溯凭证、核酸检测证明、消毒证明）齐全，方可入库、投用、销售。”19日上午，在福建省新冠肺炎疫情联防联控工作第二十七场新闻发布会上，福建省市场监管局党组成员、食品安全总监张剑平就市场监管部门疫情防控工作有关情况作介绍。

“三证”齐全，方可入库、投用、销售

张剑平表示：“当前，疫情形势依然复杂多变，防控已转入‘人物并防’阶段，近日，我省已通报数批进口冷链食品外包装检出新冠病毒核酸阳性，加强进口冷链食品疫情防控是当前最重要任务。”

就疫情防控举措，张剑平介绍，在防控策略部署方面，福建省市场监管局下发《关于疫情防控常态化下进一步加强食品安全工作的通知》《关于强化食品安全监管坚决防止疫情反弹的紧急通知》《进一步强化冷链食品疫情防控工作通知》等一系列文件。

在防控措施方面，一是压紧压实抓主责。督促食品生产经营者落实主体责任，加强进口冷链食品的索票索证、进货查验，“三证”（追溯凭证、核酸检测证明、消毒证明）齐全，方可入库、投用、销售。

二是严查严管防风险。开展流通环节食品安全风险排查整治、冷藏冷冻肉品排查等专项行动，特别是加大进口冷链食品生产经营者监督检查力度，及时发现薄弱环节，堵住风险漏洞隐患，规范食品生产经营管理，对于不落实索取查验产品合格证明、食品追溯等工作的，依法予以查处。

三是联防联控聚合力。全省市场监管部门在当地政府统一领导下，不断强化与卫健、商务、农业、海渔等部门沟通协作，配合相关部门对食品生产经营场所进口冷链食品开展新冠病毒核酸检测，及时通报风险信息，同向发力，有效排除化解疫情风险隐患。

另外，在突发事件处置方面，福建省市场监管局按照“预防为主、联防联控、快速反应、科学处置”的原则，制定下发《食品生产经营环节新冠肺炎疫情防控应急预案》，建立完善应急处置工作机制。

如接到天津涉事冻品通报后，第一时间组织泉州市市场监管部门开展核查，在泉州市丰泽区一冷库查获问题食品，总重量25.49吨，于11月11日入库后没有流入市场，立即封闭涉事冷库，封存相关货物。经拆封逐件检测，发现4份冷冻货品外包装新冠病毒核酸检测阳性。当地政府立即启动预案进行处置，相关人员及冷库外环境标本经新冠病毒核酸检测，均为阴性。

加大进口冷链食品生产经营者监督检查力度

谈及下一步疫情防控工作，张剑平表示，一是加强宣贯指导。要求各级市场监管部门围绕部门职责，就国家及福建省疫情防控的新政策、新要求，加大培训宣传力度，提高食品生产经营者风险防范意识和履行监督责任的意识。

二是强化监管执法。加大进口冷链食品生产经营者监督检查力度，开展食品安全信息追溯专项检查，依法查处违法违规行为。

三是快速联动响应。坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，落实疫情防控措施的同时，一旦发现疫情风险，第一时间启动应急预案、第一时间向当地政府报告，快速核查处置、快速上报情况，加强信息共享，形成工作合力。