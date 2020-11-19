福州海关：甄别高风险旅客信息 部分工作人员每周一次核酸检测
人民网福州11月19日电（吕春荣）19日上午，在福建省新冠肺炎疫情联防联控工作第二十七场新闻发布会上，福州海关疫情防控工作组副组长、二级巡视员李华明就福州海关严抓今冬明春季疫情防控措施作介绍。
李华明介绍，首先，要加强疫情监测和风险预警。有针对性地开展重点国家疫情监测，组织专家开展风险评估；强化疫情风险精准布控，甄别高风险旅客信息。然后，严格实施“三查三排一转运”。对所有来自高风险国家和地区的入境交通工具，按照布控指令严格登临检疫，对入境人员100%实施健康申明卡核验、两道测温、医学巡查、流行病学调查、采样检测、移交转运和信息通报。对甄别的高风险人员，在实施鼻咽、口咽拭子采样的基础上，采集静脉血开展抗体检测，实现核酸和抗体“双保险”检测。同时根据国际航班复航和客流量变化，科学调整一线工作人员，保证严格检疫与便捷通关两不误。
其次，完善防控机制。制定了今冬明春季口岸新冠肺炎疫情防控工作预案，进一步优化现场卫生检疫的流程布局，基于疫情流行形势和出入境人员的可能变化，构建多种情景，制定个人安全防护、职业暴露感染、样本泄露、系统故障等应急处置预案，开展场景应急演练，进一步完善现场应急处置预案，切实将防控工作做实、做细。
再者，提升防控能力。组织口岸疫情防控采样、防护等专业能力线上线下培训，一线工作人员上岗前100%通过培训。不断提升实验室技术支撑水平，加强人员资质建设，增设移动检测车等设备，目前可实现每日人员核酸样本检测量500份。
最后，强化个人安全防护。建立感染控制员制度，将个人防护管理、现场分区管理、污染控制、卫生处理监督等重要控制节点纳入感染控制员日常巡检工作中。严格对一线人员实行分级分类，按标准顶格配发防护口罩、防护服等个人防护装备；严格落实“应检尽检”要求，实行口岸一线轮班制，每周一次对高风险岗位工作人员实施核酸检测，努力做到疫情防控“打胜仗，零感染”。
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