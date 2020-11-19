国家卫健委：11月18日新增确诊病例12例 均为境外输入病例

人民网北京11月19日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至11月18日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，11月18日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例12例，均为境外输入病例（四川3例，福建2例，广西2例，内蒙古1例，上海1例，浙江1例，广东1例，重庆1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例22例，解除医学观察的密切接触者1038人，重症病例较前一日减少2例。

境外输入现有确诊病例305例（其中重症病例1例），无现有疑似病例。累计确诊病例3735例，累计治愈出院病例3430例，无死亡病例。

情况显示，截至11月18日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例314例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例81433例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例86381例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者874707人，尚在医学观察的密切接触者13176人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者10例（境外输入9例）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察44例（境外输入14例）；尚在医学观察无症状感染者419例（境外输入379例）。（11月17日尚在医学观察数核增1例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6132例。其中，香港特别行政区5479例（出院5224例，死亡108例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区607例（出院541例，死亡7例）。