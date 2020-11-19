谷内树生：拥抱健康新理念 全产业链布局眼科生态

随着全球人口结构、自然社会环境以及生活方式的变化，青光眼、白内障、干眼症、近视等眼科相关问题越来越常见，“眼健康”也成了当下人们关心的热门话题。去年10月份，世界卫生组织发布的《世界视觉报告》指出，当今世界视力障碍的人数不断增加，在中低收入国家尤其严重，需要各界重视。

“我认为目前全球都低估了视力问题的重要性，以及视觉健康与社会发展之间的重要联系。”参天制药社长兼首席执行官谷内树生对人民健康表示，与眼科疾病相关的社会问题和经济问题，随着全球人口增长，未来只会更加严峻，必须现在着手改善这一现象。

布局三大战略 为社会做贡献

如今，眼科市场到了快速增长阶段，而中国作为全球人口最多的国家，庞大的人口数量和对眼科医疗的高度需求，不断吸引着企业家入局投资。近年来，防盲治盲是我国推进眼健康事业的重要举措，社会对眼健康的科学认知程度也大幅提升。

推动眼健康发展，需要全社会行动，除了个人要养成健康用眼的习惯，企业在注重自身发展的同时，也要为全面提升眼健康事业添薪加柴。“参天坚信，我们不应只是销售产品，应该为社会做出实际贡献。”谷内树生称，面对当前和未来世界眼健康面临的问题和人们对健康问题理念上的发展和变化，我们提出了新的企业愿景：“做社会的创新者”，通过整合世界上的关键技术和力量，传递视觉所带来的幸福。参天希望通过自身的努力减少眼科疾病对社会经济的影响，并为此采取了切实可行的措施，制定了三大战略发展规划。

谷内树生介绍，“眼科医疗的各与加速眼科生态系统的发展”“Wellness对于眼病的意识和积极护理”“ Inclusion建设无视觉障碍的包容性社会”是参天制药发展的三大战略。

谷内树生进一步解释称，我们希望通过第一个战略在全球革新眼科医疗体系，让患者得到更多优质的医疗产品和服务，并加速眼科生态系统的发展，让人们追求眼健康的过程更加方便、安全和舒适；通过第二个战略提高人们对眼健康重要性的认识，并促进眼科保健。通过第三个战略“希望创建一个视障人士也可以无障碍沟通的社会。

参天制药作为一家有着百年历史的眼科企业，在布局全球眼科市场的同时，对眼科在中国的发展充满信心。“尽管中国眼科市场已经达到了一个相当大的量级，但和市场潜力相比，我认为仍有很大发展空间能为中国患者做出贡献。”谷内树生说。

国际化发展 中国市场吸引力强

对于企业而言，商场如战场，参天制药作为一家最初以生产滴眼液为主的企业，是如何与那些国际药企巨头竞争，并最终成为一家专注于眼科的专业公司？谷内树生称，眼科是专业程度较高的领域，企业在眼科领域长达130年的发展中，具备了工业化的生产能力，商业化的操作经验，国际化的推广水平。

在谷内树生看来，工业化、商业化、国际化也是参天制药参与市场竞争的三大举措。为了走向国际化，谷内树生表示，如今，参天制药已经从一家以日本为中心的公司，转型成了一家全球性公司，国际化推广将是参天制药未来发展的关键。

在走向国际化的过程中，中国市场的表现不断吸引着参天制药的注意力。“我曾在中国工作过很长一段时间，亲眼目睹了中国的发展速度。我们在苏州建立第一家工厂的时候，曾有人质疑为什么要把工厂建这么大？但是事实证明，中国的发展速度让大家逐渐意识到，当时觉得很‘大’的工厂现在已经不足以满足需求了。后来，尽管我们提高了苏州工厂的产能，但仍然无法满足中国市场的需求，于是公司决定在中国再新建一座工厂，这座新工厂将是参天在全球范围内最大的药品生产基地。”谷内树生称参天在中国的投入，反映出了中国眼科医疗市场巨大的发展潜力。

当前，社会对眼健康的重视程度越来越高，提高眼科医疗可及性等已成为未来发展的趋势。以眼科领域最常见的问题之一近视为例，谷内树生表示，如果任由近视发展下去，会造成非常严重的视觉障碍。“为了预防近视，我们计划从儿童、青少年的眼部筛查着手开发产品。”

近视只是参天制药布局眼科领域的其中之一项，谷内树生想要打造的是一个全产业链的眼科生态体系。其中包括，多样化发展业务，开展数字健康、基因疗法、细胞疗法等。

全产业链布局 走向数字化

全产业链布局，全球化推广，对于一家企业而言既需要有深厚的内力，也需要有直面挑战的勇气。谷内树生说，机会和挑战是并存的，参天制药的外部挑战，即推动视觉健康所面临的社会和经济问题，这并非一家企业所能实现，而是需要这个领域的不同利益相关方携手完成。内部挑战是公司能否以足够快的转型速度，来跟上社会变化的速度。

“作为一家专注于眼科的专业公司，我们持续眼科产品研发的同时，必须扩大业务范围去应对眼科领域的不同需求。”谷内树生称，我们就是要迎接挑战，通过扩大和提供更好的眼科健康相关的服务，助力提升眼科专科医生的数量及质量，从而能够帮助消费者获得更好的眼科保健。

盈利是企业生存发展的命脉，但只追求利益的企业无疑是走不远的。“我们的发展愿景就是，解决世界各地人们关于视觉健康的社会问题。”谷内树生表示，一个企业是否有社会责任，体现在企业发展的愿景中，盈利是企业为履行社会责任创造了条件。

站在服务社会的角度，企业也是社会的服务者，如何扮演好这一角色，谷内树生认为，企业需要在生产端把控好产品质量，在发展规划中以社会需求为导向制定发展战略。参天制药在眼科生态系统的布局，就是希望更多的眼病患者，能够及时获得优质的眼科医疗服务。

今年，新冠疫情扰乱了原有的社会生产秩序，倒逼企业加快数字化转型。其中，参天制药为应对市场对于远程医疗的需求，加速远程医疗技术以及数字化健康技术的投入。

谷内树生称，要成为社会的创新者，我们必须要拥抱这些变化。参天制药会进一步升级在数字化技术等前沿领域的投入，让企业以社会需求为指引，走在市场的前面，引领行业发展。