烟台市莱阳中心医院援渝医疗队员完成任务

近日，烟台市莱阳中心医院四名援渝医疗队员完成赴重庆巫山县的医疗帮扶任务顺利返回。据悉，今年5月，莱阳中心医院选派神经外科祝绍磊、胃肠外科张智、介入血管科赵连浩和康复医学科高日可4名医师分别赴重庆市巫山县人民医院和巫山县官渡镇中心卫生院开展为期6个月的健康扶贫协作工作。

医疗队员介绍，在渝期间，以救死扶伤为己任，不负重托，充分发挥专业特长，积极参与当地医院的管理、门诊、病房、手术、带教等日常工作，开展了巫山县人民医院首例腹腔镜下无张力疝修补术及首例直肠癌NOSES（经自然腔道取标本）手术，完成支医扶贫任务，为保障当地群众身心健康做出了贡献，受到了上级部门和受援医院的高度认可。

据了解，重庆市卫健委、山东省扶贫协作重庆干部管理组授予医疗队员 “支医工作先进个人”；巫山县卫健委授予“鲁渝健康扶贫协作先进个人”；巫山县人民医院授予“优秀医师”荣誉称号。

医疗队员们纷纷表示，无论身在何处，都将以“医者仁心”的责任担当，不忘初心，砥砺前行，切实为老百姓的身体健康保驾护航。（莱阳中心医院供稿）