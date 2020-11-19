卫生健康标准要发挥三重作用

11月18日，第八届国家卫生健康标准委员会2020年度工作会议在京召开。会议提出，建立以需求、质量和效益为导向的驱动机制，不断增加优质标准供给，及时淘汰落后标准，优化标准结构，提高标准供给对需求变化的适应性和灵活性。推动政府主导制定的标准与市场自主制定的团体标准协同发展，充分发挥强制性标准守底线、推荐性标准保基本、团体标准做引领的作用。

会议明确，当前，各国大力推进技术专利化、专利标准化、标准产业化，在重大前沿科技领域争夺标准话语权。新一轮科技革命和产业革命深入发展，标准研制逐步嵌入科技活动各环节。卫生健康领域实施创新驱动发展，必须与标准化战略一体推进。积极参与国际标准化工作，坚持“引进来”和“走出去”相结合。科学合理采用国际先进标准，注重借鉴国外标准化工作的先进理念，在国际标准化领域提供中国方案。

据了解，我国卫生健康标准体系逐步完善，标准数量快速增长，目前已涵盖21个专业，现行有效标准达到1480项。近年来，《标准化法》、国务院《深化标准化工作改革方案》为标准化工作做出新的制度安排，国家卫生健康委及时修订了4项卫生健康标准管理制度，理顺了工作机制。在新冠肺炎疫情防控关键时期，国家卫生健康委组织相关标准专业委员会紧急研制发布了40项疫情防控急需的消毒、环境健康等重要标准。（首席记者叶龙杰）