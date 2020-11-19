重庆三级中医院均设康复科
记者近日从重庆市卫生健康委获悉，该市着力加强老年医学科建设，目前有95个二级以上综合性医院（中医院）开设老年医学科，重庆市第十三人民医院转型为重庆市老年病医院，全市所有三级中医医院全部设置康复科。
据介绍，该市做实老年人基本公共卫生服务项目，在全国率先出台《老年健康与医养结合服务管理工作规范》，积极探索建立医中有养、养中有医、医养协作、居家医养等4种医养结合模式。截至2020年9月底，全市有医养结合机构144家（“医办养”70家、“养办医”74家），床位4.25万张。该市组织开展安宁疗护试点，九龙坡区、北碚区、石柱县被纳入全国安宁疗护第二批示范点区县。（特约记者喻芳）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
国家卫健委：冬季疫情将处零星散发状态 局部或发生聚集性疫情 11月12日，国务院联防联控机制就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。国家卫健委副主任李斌在会上表示，经多次组织专家对冬季疫情形势进行研判。目前全球新冠肺炎疫情加速蔓延形势下，我国面临境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，加之冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻都不能放松。 【详细】
警惕疫情叠加流感风险 疾控为你划防控重点 当下，全球新冠疫情此起彼伏，秋冬季又是呼吸道疾病高发季节，今年秋冬季或存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。流感和新冠肺炎都是呼吸道传染病，做好流感防控工作，就能极大程度降低新冠风险。陕西疾控来为你划防疫重点。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn